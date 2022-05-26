Стала известна реальная цель США в НАТО

Происки США в НАТО

США используют НАТО в своих империалистических интересах, пишет турецкая газета Cumhuriyet. Автор статьи уверен, что Вашингтон намеренно подвергает беззащитные страны риску военных столкновений, завлекая их в альянс.

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

Майкл Макфол (Michael McFaul), работавший послом США в Москве с 2012-го по 2014 год, в ходе участия в Дебатах Мунка прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО.

Бывший американский посол сказал, что в последние годы Россия была обеспокоена расширением альянса на восток, но США все равно поддерживали Украину. Когда ему задали вопрос: "В 2021 году наши дипломаты изо всех сил старались убедить Украину в том, что она сможет войти в НАТО, неужели они лгали?" — Макфол, смеясь, ответил: "Да, такова реальная жизнь!"

Эти слова посла стали очередным признанием из первых уст в том, как США бросили Украину в огонь.

Миссия Зеленского

Известные российские пранкеры Вован и Лексус на этот раз пообщались с бывшим президентом США Бушем-младшим, представившись президентом Украины Зеленским.

Лжезеленский спрашивает американского экс-лидера: "Москва утверждает, что Джеймс Бейкер (James Baker), который был госсекретарем во время президентства вашего отца, пообещал советскому лидеру Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток. Верно ли это утверждение?"

Буш-младший дал следующий ответ: "Послушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, США должны гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас мы стараемся оказывать поддержку вашей стране".

Далее пранкеры спрашивают: "...о самоопределении ДНР и ЛНР, оккупированных Россией регионов с восточной стороны. Путин пытается показать, что это тот же случай, что и с Косово, помните, тогда, в 2007 году, вы признали Косово независимым государством, и он использовал те же методы". Экс-президент сначала приходит в замешательство, а затем отвечает: "Когда вы победите, многие из этих вопросов исчезнут с повестки".

Кроме того, Буш-младший напоминает "Зеленскому" о его "миссии": "И ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск. Для США очень важно продолжать возглавлять это движение и помогать Украине в достижении ее целей".

Ловушка Мицотакиса для Греции

Еще одна страна, которая не может извлечь уроков из истории и империалистической политики "использования", – это Греция...

Премьер-министр Греции Мицотакис буквально положил свою страну к ногам США путем подписанного с ними соглашения в сфере обороны. Стоит обратить внимание на предположения о том, что Мицотакису был обещан пост следующего генерального секретаря НАТО.

США получили базы в дополнение к существующим, а также распространились по стране с севера на юг, до базы Суда на острове Крит в Средиземном море.

Теперь афинская администрация рассматривает покровительство Вашингтона в качестве козыря против Анкары и фактически позволяет США бросить Грецию в огонь для реализации будущих планов Вашингтона...

Историческая ошибка Швеции и Финляндии

При ответе на вопрос о том, какие страны мира испытывали меньше всего проблем в течение последних 75 лет после Второй мировой войны, первыми на ум должны прийти Швеция и Финляндия. Благодаря своему "статусу нейтралитета" две страны продолжали свое существование без каких-либо сложностей в отношениях со своими соседями и крупными державами. Кроме того, они не нуждались в больших военных расходах и могли сосредоточиться на процветании своих народов.

Теперь правящие элиты двух государств подчинились США, позволив Вашингтону воспользоваться украинским кризисом и заставить их вступить в НАТО в рамках своей цели относительно оси Арктика – Средиземноморье. И обе администрации опять же бросают свои государства в огонь...

Что касается нашей страны...

В то время как 70 лет членства в НАТО не принесли Турции никакой пользы, а при этом отняли очень многое, учитывая государственные перевороты и политические убийства, санкции и поддержку терроризма, наши НАТОисты продолжают мелькать на телеэкранах и слагать оды альянсу.