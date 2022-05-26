Байден решил не останавливаться на России и пригрозил войной Китаю

Слепо бредем к войне на два фронта

США не могут обеспечивать младенцев питанием, инфляция бьет рекорды, но Байден занят "борьбой за демократию", и политиков устраивает перспектива войны на два фронта с Россией и Китаем. Может, пора остановиться? – задается вопросом автор статьи.

Очевидный отказ Байдена от стратегической двусмысленности стал очередным свидетельством того, что наш истэблишмент способен лишь переоценивать свои силы.

Прощай, стратегическая двусмысленность. Выступая в понедельник в Токио на пресс-конференции, президент Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты станут военными средствами защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Один журналист спросил Байдена: "Вы готовы к военному вмешательству в целях защиты Тайваня, если до этого дойдет дело?" Президент ответил совершенно определенно: "Да". Репортер решил удостовериться: "Вы готовы?" Байден был непреклонен: "Таковы наши обязательства".

Простите, если в моих словах звучит неподобающая тревога, но может быть, нам не следует идти таким путем? Ради всего святого, неужели Америка не может избежать прямой конфронтации с ядерной державой, какой является КНР, коль мы уже ввязались в опосредованную войну с такой же ядерной державой Россией, и открыто это признаем?

Заявление Байдена в Токио было таким прямым и недвусмысленным, что оно явно застало врасплох находившихся рядом президентских помощников, о чем сообщила The New York Times. Это вполне понятно. Верховный главнокомандующий уничтожил последние остатки многолетней американской политики, которая предоставляла Пекину возможность самому думать и гадать, придет ли Вашингтон на помощь Тайваню. Идея такой политики состояла в том, что двусмысленность и непредсказуемость служат сдерживающим фактором. Если китайцы будут знать, что американские вооруженные силы дадут им отпор в случае нападения, им надо будет решить один-единственный вопрос: когда лучше всего начать это нападение с учетом политической обстановки и соотношения сил.

Более того, "обязательство" Байдена в корне изменило американскую политику, проводимую на протяжении десятилетий. Тайвань не является американским союзником по договору как, скажем, Япония или Польша, и американские администрации никогда не считали его таковым. По закону "Об отношениях с Тайванем", который определяет его связи с Вашингтоном с 1979 года, американское правительство обязано вооружать тайваньцев, но не защищать их напрямую.

Белый дом немедленно занялся устранением ущерба. Его пресс-секретарь самым неправдоподобным образом заявила Fox News: "Наша политика не изменилась". Президент просто "подтвердил наши обязательства в рамках закона „Об отношениях с Тайванем“, которые предусматривают предоставление острову военных средств для самообороны".

Администрации Байдена уже второй раз за два года приходится давать разъяснения по поводу высказываний Байдена о Тайване. В прошлом году Андерсон Купер (Anderson Cooper) из CNN задал Байдену почти такой же вопрос: "Вы хотите сказать, что США будут защищать Тайвань в случае китайского нападения?" Байден ответил утвердительно, а потом зловеще добавил: остальной мир знает, что у Америки самые могущественные вооруженные силы на планете. Тогда администрации тоже пришлось оперативно давать разъяснения в том смысле, что Вашингтон ни в коем случае не отходит от параметров политики единого Китая и от положений закона "Об отношениях с Тайванем".

Проше всего эти тревожные заявления объяснить тем, что "плохо соображающий старый дурак допускает ляпы". Но есть и другое, более неприятное и более вероятное объяснение. Состоит оно в том, что Байден, пусть с излишним энтузиазмом, но озвучивает новую точку зрения, которая набирает силу в вашингтонской однопартийной системе. Есть и другие признаки. Делегации в составе бывших и действующих официальных лиц зачастили в Тайбэй. Среди их членов были замечены радикальный ястреб и экс-госсекретарь Майк Помпео, а также сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Кроме того, ходят слухи о подготовке визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, и все громче звучит пропаганда войны.

Слова Байдена также совпадают с общим настроем Запада, который демонстрирует свою воинственность по обе стороны Атлантики. Почитайте редакционные страницы ведущих зарубежных изданий, и вы поймете, что голоса, призывающие хотя бы к минимальной сдержанности и благоразумной осторожности, составляют совершенно незначительное меньшинство, да и этому меньшинству не разрешено говорить.

Либеральные интернационалисты в очередной раз возглавили наступление в "защиту демократии". Защищают они ее бомбами и беспилотниками, в этом нет сомнений. Но действуют не только они. Я уже отмечал, что за исключением достойной уважения Венгрии, "новые националисты" на Западе все чаще играют вторую скрипку при либеральных ястребах и даже превосходят их со своими напыщенными разглагольствованиями о расширении тех самых транснациональных институтов (НАТО, ЕС), которые они в своих предвыборных платформах обещали ограничить. Кому нужна Энн Эппелбаум, когда польский президент Анджей Дуда призывает ЕС без промедлений принять в свои ряды Украину? Кому нужен Атлантический совет, когда лидер национально-консервативного движения Крис Демут яростно требует войны с Россией и Китаем?

Вся эта картина какая-то сюрреалистическая. Америка не может обеспечить новорожденных детским питанием. Инфляция пробивает дно. Бензин стоит семь долларов за галлон. Европа в тисках энергетического кризиса и кризиса поставок. Тем не менее трансатлантический политический класс вполне устраивает перспектива войны на два фронта с Россией и Китаем. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, чем больше его экономика склоняется к изъятию денег и разработке бесполезных приложений, тем больше он загнивает изнутри в культурном плане, и тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене.

Готовьтесь, наш ждет бурное столетие.

Автор: Сохраб Ахмари (Sohrab Ahmari)