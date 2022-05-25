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В России создали прототип беспилотника для перевозки капсул жизнеобеспечения

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Прототип беспилотника для перевозки капсул жизнеобеспечения
Прототип беспилотника для перевозки капсул жизнеобеспечения.
Источник изображения: iot.ru

По сообщению ТАСС, компания «Клеверкоптер» создала прототип грузового беспилотника конвертопланного типа для перевозки капсул жизнеобеспечения. Беспилотный летательный аппарат, получивший название «Аэромедик», готов взлетать из труднодоступных мест и транспортировать пострадавших.

В капсулу помещается пострадавший, подключаются все системы жизнеобеспечения, она грузится (с помощью беспилотника — ред.) в самолет и транспортируется до больницы из каких-то труднодоступных мест, — процитировали в ТАСС представителя компании-разработчика «Клеверкоптер».

«Аэромедик» грузоподъемностью до 130 кг и с дальностью полета до 600 км планируют подготовить к поставке в 2025-ом. Для вертикального взлета беспилотник решили снабдить одним маршевым бензиновым двигателем и восемью электрическими. При наличии бетонной плиты, с которой аппарат сможет взлететь, беспилотнику не понадобится оператор, достаточно будет задать курс и нажать одну кнопку.

Неделей ранее iot.ru рассказывал о разработанном в Гонконге 35-граммовом дроне, вдохновленном семенами японского клена. Этот беспилотник способен зависать в воздухе от 15 до 24 минут, неся на борту компактный датчик качества воздуха либо камеру для картографирования и наблюдения.

Татьяна Даченкова

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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