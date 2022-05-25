В России создали прототип беспилотника для перевозки капсул жизнеобеспечения

По сообщению ТАСС, компания «Клеверкоптер» создала прототип грузового беспилотника конвертопланного типа для перевозки капсул жизнеобеспечения. Беспилотный летательный аппарат, получивший название «Аэромедик», готов взлетать из труднодоступных мест и транспортировать пострадавших.

В капсулу помещается пострадавший, подключаются все системы жизнеобеспечения, она грузится (с помощью беспилотника — ред.) в самолет и транспортируется до больницы из каких-то труднодоступных мест, — процитировали в ТАСС представителя компании-разработчика «Клеверкоптер».

«Аэромедик» грузоподъемностью до 130 кг и с дальностью полета до 600 км планируют подготовить к поставке в 2025-ом. Для вертикального взлета беспилотник решили снабдить одним маршевым бензиновым двигателем и восемью электрическими. При наличии бетонной плиты, с которой аппарат сможет взлететь, беспилотнику не понадобится оператор, достаточно будет задать курс и нажать одну кнопку.

Неделей ранее iot.ru рассказывал о разработанном в Гонконге 35-граммовом дроне, вдохновленном семенами японского клена. Этот беспилотник способен зависать в воздухе от 15 до 24 минут, неся на борту компактный датчик качества воздуха либо камеру для картографирования и наблюдения.

Татьяна Даченкова