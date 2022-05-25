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Деловая газета "Взгляд"

Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

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Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для вывоза зерна
Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для вывоза зерна.
Источник изображения: royalnavy.mod.uk

Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для обеспечения вывоза украинского зерна на Запад. Правда, Россия сама неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для торговых судов. В чем заключается суть разногласий между Россией и странами НАТО по украинским портам, и чем обернется самовольная отправка британских военных кораблей в Черное море?

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Такую инициативу представил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например, Египет.

"То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще впереди. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены", – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.

По данным британских СМИ, Трасс одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают британские источники, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. "Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена", – сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

По его словам, "из-за мин, из-за российского флота" Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. "Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно", – сказал Милли.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 мая заявил, что "киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей".



Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.

В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. А опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.

"Ни украинская сторона, ни ее западные хозяева не хотят обсуждать с Россией способ решения сложившейся ситуации. При этом Москва неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами", – отметила в беседе с газетой ВЗГЛЯД официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видимо, Британия хочет получить зерно за поставленное Лондоном оружие, – допустила Захарова. – И если Лиз Трасс ощутила голод, то пусть работает с киевским режимом, который игнорирует наши предложения".

"Британия, США и Евросоюз по сути ломятся в открытую дверь. Наш министр иностранных дел недавно сказал: пожалуйста, вывозите зерно, только для начала разминируйте эти порты, поскольку они заминированы украинскими вооруженными силами", – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков.

"В данной ситуации договариваться нужно с Военно-морскими силами Украины и с Зеленским. Они должны открыть порт Одессы для вывоза зерна. Насколько мне известно, там заблокированы 78 иностранных судов, среди них есть и сухогрузы, на которые уже сейчас можно погрузить зерно и вывезти", – добавил эксперт.

Сивков обратил внимание, что под предлогом сопровождения судов с зерном британские военные корабли могут использоваться совсем для других целей. "Такие разговоры дают основания подозревать, что корабли в направлении украинских портов могут идти не пустыми, а везти тяжелое вооружение и бронетехнику", – отметил он.

"Другая сторона вопроса – это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря", – заметил военный эксперт. "На сегодняшний день Турция заблокировала вход в Черное море для боевых кораблей иностранных государств, кроме стран черноморского бассейна. Это предотвращает появление здесь военных кораблей ведущих стран НАТО, что, конечно же, им не нравится", – подчеркнул собеседник.

"Если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдет огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО", – рассказал Сивков. Собеседник не стал исключать подобное развитие событий, поскольку, например, в прошлом году британский эсминец HMS Defender уже привлекался для провокаций у побережья Крыма, однако был изгнан из территориальных вод РФ в результате обстрела российскими пограничниками.

Эксперт предрек два сценария развития событий в таких условиях. "Либо корабли НАТО нанесут удары по нашим войскам и вынудят нас отвечать, либо грубо нарушат наши территориальные воды и в ответ на требования покинуть их откроют огонь по нашим силам. В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу", – добавил Сивков.

В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов напомнил, что "когда в конце 60-х годов мы возили военные грузы в Северный Вьетнам морем, США формально не могли это пресечь. Но поскольку им это крайне не нравилось, они организовали минную блокаду, тем самым пытаясь отрезать морские коммуникации с Демократической Республикой Вьетнам".

"Сейчас технически возникает аналогичная ситуация. Юридически войны с НАТО у нас нет. Соответственно, прямо противостоять им мы не имеем права, остаются только косвенные силовые способы. Один из таких – минная блокада", – пояснил Климов.

"Если нас вынудят к противостоянию, мы можем прибегнуть к такому способу. Только делать все необходимо очень аккуратно и грамотно, а не как украинская сторона, которая ставила старые якорные мины, и теперь они срываются и отправляются в свободное плавание", – отметил эксперт. "В такой ситуации можно использовать донные мины с соответствующими установками неконтактных взрывателей. Это позволит исключить случайные гражданские жертвы и при этом достигнуть цели – блокады портов", – пояснил собеседник.

"Вместе с тем необходимо сразу же заявить о заминированных районах. Если, нанося удар по целям ВСУ, мы даже случайно зацепим или утопим корабль НАТО, последствия будут, мягко говоря, непредсказуемые. Но если же этот корабль сам пойдет в район, заявленный нами как заминированный, и подорвется на мине, то вина за это будет лежать целиком на руководителях НАТО", – заключил Климов.


Алёна Задорожная, Дарья Волкова

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