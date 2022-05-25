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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Российские тракторостроители объединят усилия в разработке и производстве современной техники

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Проходная ОАО НПК "Уралвагонзавод"
Проходная ОАО НПК "Уралвагонзавод".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) и Концерн «Тракторные заводы» создадут в Челябинске совместное предприятие для развития производства дорожно-строительной техники.

«Объединение компетенций партнеров позволит оптимально использовать производственные базы компаний, что даст необходимый спектр возможностей для выпуска востребованной отечественной линейки дорожно-строительной техники. В условиях внешнего давления совместные усилия крупнейших российских компаний, безусловно, удовлетворят растущие потребности рынка, предложив потребителям качественную технику для инфраструктурных проектов» – Виталий Ключников, заместитель генерального директора по развитию и инновационной деятельности АО «Концерн «Уралвагонзавод».

«Для нас большая честь создать совместное предприятие именно с ЧТЗ, промышленным объединением, имеющим огромный опыт и бесценные традиции. Этот проект поможет нам уверенно смотреть в будущее и двигаться только вперед!» – отметил генеральный директор Концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

Совместное предприятие сосредоточится на освоении новых видов дорожно-строительной техники и сборке текущих моделей, при этом производство продукции для Гособоронзаказа и комплектующих планируется развивать на ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Стратегическая задача партнерства – развитие конструкторской и инженерной школы и сохранение традиций Танкограда.

В рамках гражданского направления будет увеличен объем выпускаемой продукции, а также расширена продуктовая линейка предприятия. Масштабные задачи определили социально-ориентированную политику реализации проекта с безусловным выполнением всех социальных обязательств.

Справочно:

ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков).

АО «Концерн «Уралвагонзавод», в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники.

Госкорпорация Ростех - крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех

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Страны
Россия
Продукция
Тракторные заводы
Компании
Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Проекты
Гособоронзаказ
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