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"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов

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Российские программисты востребованы во всем мире
Российские программисты востребованы во всем мире.
Источник изображения: Максим Богодвид/РИА Новости

Как отметил парламентарий, российский киберспорт также затронули последствия санкционного давления со стороны недружественных стран

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" в Госдуме намерена проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов, в том числе отсрочку от армии и льготы по ипотечным кредитам. Об этом заявил ТАСС во вторник депутат фракции "Новые люди", замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

Как отметил парламентарий, российский киберспорт также затронули последствия санкционного давления со стороны недружественных стран. "В частности, как вы знаете, российских спортсменов "отменили" на международных соревнованиях. Теперь необходимо понять, какие меры мы можем принять, чтобы минимизировать эти последствия", - сказал политик.

"В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы, льготы при получении высшего образования", - отметил он.

По словам Хамитова, "Новые люди" также проработают возможность закрепления в законодательстве понятия "дистанционные соревнования". "Это легализует проведение киберспортивных соревнований онлайн, причем нововведение коснется не только компьютерного спорта, но и шахмат, шашек, возможно, гимнастики. Что же касается соревнований офлайн, то необходимо создать механизм признания киберспортивных арен спортивными объектами и внесения их в соответствующий реестр", - считает он.

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