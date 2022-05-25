Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются

Второй опытный самолет находится в высокой степени готовности, на третьем самолете осуществляется стыковка фюзеляжа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Испытания первого летного опытного образца регионального самолета Ил-114 продолжаются, также ведется строительство второго и третьего самолетов, сообщается на сайте правительства РФ по итогам поездки делегация коллегии военно-промышленной комиссии на авиазавод в Луховицах.

"В настоящее время на предприятии продолжаются наземные испытания первого опытного образца. Второй опытный самолет находится в высокой степени готовности, на третьем самолете осуществляется стыковка фюзеляжа. После завершения сборки и отладки эти машины примут участие в программе сертификационных испытаний", - говорится в сообщении.

В августе 2021 года самолет Ил-112В при выполнении тренировочного полета потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что работы по Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования катастрофы. Самолеты Ил-114 и Ил-112В оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300. Вице-премьер Борисов признавал ранее, что срок выпуска самолета Ил-114, ранее запланированный на 2023 год, будет скорректирован на фоне катастрофы Ил-112В.