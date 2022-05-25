«Отправляют на верную смерть». Бойцы ВСУ массово записывают обращения с жалобами

Отказавшихся выполнять приказы Залужного и Зеленского украинских солдат отправили в СИЗО
На Украине растет число видеообращений, в которых украинские военные жалуются на нехватку оружия, отсутствие тяжелой техники и огневой поддержки. Они утверждают, что руководство бросает их с автоматами против танков, пока офицеры бегут с поля боя. В то же время известен уже один случай, когда сослуживцы авторов таких обращений указали, что у тех было все необходимое, однако они сбежали с поля боя, а теперь пытаются оправдаться.
Протесты в территориальной обороне
Часть бойцов 3-го батальона 115-й бригады территориальной обороны Украины (ТрО) пожаловались, что сражаются в Северодонецке без тяжелой техники и не получают подкрепления. Об их видеообращении рассказало 20 мая украинское издание "Страна.ua".
- зачитал обращение на видео один из бойцов.
Он добавил, что его группа отказывается "выполнять боевое задание" из-за отсутствия тяжелой техники, которая прикрывала бы солдат, и компетентного руководства.
Свое видеообращение бойцы адресовали Зеленскому и главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному.
Позже, 24 мая "Страна.ua" передала, что этих военных отправили в СИЗО как дезертиров. Издание сообщило об этом со ссылкой на новое видео, которое снял в СИЗО один из бойцов.
На обращение бойцов к Зеленскому спустя несколько дней, как их видео появилось в сети, ответили в самом же третьем батальоне 115-й бригады ТРО. Там записали ответный ролик, на котором присутствует группа военных, с обращением выступил боец батальона Виктор Давыдов. Он представил себя как "командир подразделения" из бывших "айдаровцев" (националистический батальон «Айдар» признан экстремистским и запрещен в РФ), "добровольцев, которые прибыли в 115-ю бригаду".
Давыдов заявил, что ничего из того, на что жаловались некоторые бойцы его батальона, на самом деле нет.
"Вся бригада обеспечивается вооружением, питанием, одеждой, все у нас есть. Есть "джавелины" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin - "Газета.Ru"), с вооружением вообще проблем нет.
С его слов, у сбежавших бойцов третьего батальона было две недели на укрепление позиции. Давыдов подчеркнул, что на место привезли нужный материал и обеспечили бойцов всем необходимым. "Они приказ командиров не выполняли. Они думали, что они приехали на курорт. Поэтому они бросили свою позицию", - резюмировал командир.
В то же время, ранее в мае на боевые условия также жаловались в 1-м батальоне 1-й роты 115-й бригады территориальной обороны. Бойцы сняли видео, на котором один из них зачитал коллективное обращение. В нем говорилось, что батальон "не в состоянии выполнять приказы руководства, не имея надлежащих средств и подготовки".
"Отсутствие поддержки огневого поражения , а также некомпетентная деятельность вышестоящего командования привела к утрате военной техники и гибели личного состава, что способствовало деморализации личного состава. Сейчас личный состав не в состоянии выполнять боевые задания по причине низкого морально-психологического состояния", - резюмировали авторы обращения.
В 1-м батальоне подчеркнули, что удерживали позиции с 19 апреля по 3 мая, но были вынуждены отступить, так как "средства огневого поражения" противника оказались "превосходящими".
115-ю бригада ТрО была сформирована из жителей Житомирской области (северо-запад Украины). В начале мая на Украине начал действовать закон, который разрешает отправлять подразделения территориальной обороны в зоны активных боевых действий, даже если те ведутся не в регионе, к которому приписаны эти подразделения.
О серьезных проблемах некоторых украинских частей с оружием и огневой поддержкой заявляли не только в 115-й бригаде, которая, судя по обращению бойцов, сейчас находится под Северодонецком. На те же упущения в начале мая пожаловались бойцы 101-й бригады ТрО. Она была собрана в Закарпатье и переброшена к началу мая на фронт в Луганской области.
«Наше подразделение готовилось к выполнению задач территориальной обороны, таких как охрана объектов или работа на блокпостах. Подготовки для действий в зоне боевых действий подразделение не проходило. Наше вооружение состоит из автоматов, пулеметов и лопастей, которыми мы должны окопаться в районе, расположенном менее чем за километр позади позиций боевой бригады под плотным огнем минометов и артиллерии. Цель нашего размещения в этом районе нам не доказывают, боевой задачи не ставят.
Он также заявил, что у "значительной части" бригады есть проблемы со здоровьем, потому что медкомиссия перед зачислением в тероборону проверяла людей формально.
"Эту бригаду отправили на фронт абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже в Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде", - подтвердил жалобы 101-й бригады ТрО украинский политолог Юрий Романенко.
Протесты в ВСУ
На плохую организацию в украинской армии жаловались не только в территориальной обороне, но и других военных формированиях Украины. Так, одними из первых подобное видеообращение выложили в последних числах апреля военные 2-го и 3-го батальонов 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они сообщили, что находятся в поселке Ямполь (Донецкая область, недалеко от Северодонецка), куда смогли пробиться из полного окружения.
"Наши командиры завели нас в лес, окапываться, у нас было пару лопат на множество людей. Нас громили - мы даже не успевали штык прицепить. Мы сидели там 5-6 дней, и командиры нас бросили. Мы вызывали артиллерию, и ничего не было - никакой помощи. Нас била авиация - никакого ПВО.
Они подчеркнули, что "не покинули бой", но "решили выжить", и прорвались из "котла". Бойцы добавили, что хотят воевать за Украину и дальше, но не в 79-й бригаде. Они указали на то, что теперь выживших считают дезертирами и хотят отдать под суд.
Позже журналист Анатолий Шарий сообщил, что этих бойцов 79-й бригады арестовали. "Их посадили, им грозит 12 лет тюрьмы", - уточнил он.
Также в мае видеообращение к Зеленскому записали бойцы 75-й егерской бригады ВСУ. Они заявили, что людей, которые добровольно пришли защищать Украину, отправили с одними автоматами против "пушек, "Градов" (российская реактивная система залпового огня "Град" - "Газета.Ru"), минометов". "Никто никого не прикрывает, никто нам не присылает подмогу. У нас нет ни толкового оружия, ничего нет", - возмутились бойцы.
В бригаде заявили, что командование игнорирует проблемы, отправляет солдат "на мясорубку" и отдает приказы устно, без каких-то официальных документов. Бойцы попросили Зеленского разобраться в происходящем и прислать военную прокуратуру.
Анна Громова