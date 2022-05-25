«Отправляют на верную смерть». Бойцы ВСУ массово записывают обращения с жалобами

Отказавшихся выполнять приказы Залужного и Зеленского украинских солдат отправили в СИЗО

На Украине растет число видеообращений, в которых украинские военные жалуются на нехватку оружия, отсутствие тяжелой техники и огневой поддержки. Они утверждают, что руководство бросает их с автоматами против танков, пока офицеры бегут с поля боя. В то же время известен уже один случай, когда сослуживцы авторов таких обращений указали, что у тех было все необходимое, однако они сбежали с поля боя, а теперь пытаются оправдаться.

Протесты в территориальной обороне

Часть бойцов 3-го батальона 115-й бригады территориальной обороны Украины (ТрО) пожаловались, что сражаются в Северодонецке без тяжелой техники и не получают подкрепления. Об их видеообращении рассказало 20 мая украинское издание "Страна.ua".

"Мы отказываемся выполнять боевые задачи, потому что у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям",

- зачитал обращение на видео один из бойцов.

Он добавил, что его группа отказывается "выполнять боевое задание" из-за отсутствия тяжелой техники, которая прикрывала бы солдат, и компетентного руководства.

"Мы не отказываемся от защиты своего государства. Но хотим, чтобы у нас были надлежащий тыл и командование. Мы не одни такие, нас много. Мы отказываемся нести службу в 115-й бригаде", - резюмировал боец.

Свое видеообращение бойцы адресовали Зеленскому и главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному.

Позже, 24 мая "Страна.ua" передала, что этих военных отправили в СИЗО как дезертиров. Издание сообщило об этом со ссылкой на новое видео, которое снял в СИЗО один из бойцов.

На обращение бойцов к Зеленскому спустя несколько дней, как их видео появилось в сети, ответили в самом же третьем батальоне 115-й бригады ТРО. Там записали ответный ролик, на котором присутствует группа военных, с обращением выступил боец батальона Виктор Давыдов. Он представил себя как "командир подразделения" из бывших "айдаровцев" (националистический батальон «Айдар» признан экстремистским и запрещен в РФ), "добровольцев, которые прибыли в 115-ю бригаду".

Давыдов заявил, что ничего из того, на что жаловались некоторые бойцы его батальона, на самом деле нет.

"Вся бригада обеспечивается вооружением, питанием, одеждой, все у нас есть. Есть "джавелины" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin - "Газета.Ru"), с вооружением вообще проблем нет.

Что касается этих ребят, которые ушли и записали это видео [с жалобами]. Я официально заявляю, что это дезертиры. Так как они кинули позицию и ушли, оставив 56 человек в окружении", - пояснил Давыдов.

С его слов, у сбежавших бойцов третьего батальона было две недели на укрепление позиции. Давыдов подчеркнул, что на место привезли нужный материал и обеспечили бойцов всем необходимым. "Они приказ командиров не выполняли. Они думали, что они приехали на курорт. Поэтому они бросили свою позицию", - резюмировал командир.

В то же время, ранее в мае на боевые условия также жаловались в 1-м батальоне 1-й роты 115-й бригады территориальной обороны. Бойцы сняли видео, на котором один из них зачитал коллективное обращение. В нем говорилось, что батальон "не в состоянии выполнять приказы руководства, не имея надлежащих средств и подготовки".

"Отсутствие поддержки огневого поражения , а также некомпетентная деятельность вышестоящего командования привела к утрате военной техники и гибели личного состава, что способствовало деморализации личного состава. Сейчас личный состав не в состоянии выполнять боевые задания по причине низкого морально-психологического состояния", - резюмировали авторы обращения.

В 1-м батальоне подчеркнули, что удерживали позиции с 19 апреля по 3 мая, но были вынуждены отступить, так как "средства огневого поражения" противника оказались "превосходящими".

115-ю бригада ТрО была сформирована из жителей Житомирской области (северо-запад Украины). В начале мая на Украине начал действовать закон, который разрешает отправлять подразделения территориальной обороны в зоны активных боевых действий, даже если те ведутся не в регионе, к которому приписаны эти подразделения.

О серьезных проблемах некоторых украинских частей с оружием и огневой поддержкой заявляли не только в 115-й бригаде, которая, судя по обращению бойцов, сейчас находится под Северодонецком. На те же упущения в начале мая пожаловались бойцы 101-й бригады ТрО. Она была собрана в Закарпатье и переброшена к началу мая на фронт в Луганской области.

«Наше подразделение готовилось к выполнению задач территориальной обороны, таких как охрана объектов или работа на блокпостах. Подготовки для действий в зоне боевых действий подразделение не проходило. Наше вооружение состоит из автоматов, пулеметов и лопастей, которыми мы должны окопаться в районе, расположенном менее чем за километр позади позиций боевой бригады под плотным огнем минометов и артиллерии. Цель нашего размещения в этом районе нам не доказывают, боевой задачи не ставят.

Мы не видим никакой практической пользы от применения нашего подразделения, кроме как быть живыми мишенями для выявления минометных или артиллерийских позиций противника", - зачитал общее обращение член бригады, журналист Антон Шульга перед строем сослуживцев.

Он также заявил, что у "значительной части" бригады есть проблемы со здоровьем, потому что медкомиссия перед зачислением в тероборону проверяла людей формально.

"Эту бригаду отправили на фронт абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже в Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде", - подтвердил жалобы 101-й бригады ТрО украинский политолог Юрий Романенко.

Протесты в ВСУ

На плохую организацию в украинской армии жаловались не только в территориальной обороне, но и других военных формированиях Украины. Так, одними из первых подобное видеообращение выложили в последних числах апреля военные 2-го и 3-го батальонов 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они сообщили, что находятся в поселке Ямполь (Донецкая область, недалеко от Северодонецка), куда смогли пробиться из полного окружения.

"Наши командиры завели нас в лес, окапываться, у нас было пару лопат на множество людей. Нас громили - мы даже не успевали штык прицепить. Мы сидели там 5-6 дней, и командиры нас бросили. Мы вызывали артиллерию, и ничего не было - никакой помощи. Нас била авиация - никакого ПВО.

Нас тупо кинули на мясо. Мы приняли бой, с автоматами против брони, и те, кто сейчас жив - вышли живыми из "котла". Остальные 70% наших ребят лежит в лесу, трупами. Мы не можем воевать там, где бросают раненых, офицеры бегут на машинах, даже раненых подобрать не хотят", - заявили выжившие .

Они подчеркнули, что "не покинули бой", но "решили выжить", и прорвались из "котла". Бойцы добавили, что хотят воевать за Украину и дальше, но не в 79-й бригаде. Они указали на то, что теперь выживших считают дезертирами и хотят отдать под суд.

Позже журналист Анатолий Шарий сообщил, что этих бойцов 79-й бригады арестовали. "Их посадили, им грозит 12 лет тюрьмы", - уточнил он.

Также в мае видеообращение к Зеленскому записали бойцы 75-й егерской бригады ВСУ. Они заявили, что людей, которые добровольно пришли защищать Украину, отправили с одними автоматами против "пушек, "Градов" (российская реактивная система залпового огня "Град" - "Газета.Ru"), минометов". "Никто никого не прикрывает, никто нам не присылает подмогу. У нас нет ни толкового оружия, ничего нет", - возмутились бойцы.

В бригаде заявили, что командование игнорирует проблемы, отправляет солдат "на мясорубку" и отдает приказы устно, без каких-то официальных документов. Бойцы попросили Зеленского разобраться в происходящем и прислать военную прокуратуру.

Анна Громова