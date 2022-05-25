Главком ВКС РФ рассказал о полете бомбардировщиков России и Китая

Полет бомбардировщиков России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей не направлен против других стран. Об этом 24 мая в ходе брифинга заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин.

«Совместное мероприятие является плановым и не направлено против третьих стран», — рассказал он.

По словам Суровикина, самолеты в ходе выполнения задачи действовали в соответствии с международным правом.

«Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — заключил он.

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Полет прошел в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-30см ВКС. Российские ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

15 декабря прошлого года два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации также провели многочасовое плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей.