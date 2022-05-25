Представитель британского МИД: Лондон не собирается отправлять военные корабли в Черное море

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Ранее газета The Times написала, что Британия и Литва могут отправить военные корабли в Черное море с целью обеспечения коридора для безопасного вывоза продовольствия с территории Украины. Договоренность о совместном патрулировании судов, перевозящих зерно из портов Одессы, якобы, была достигнута между главой МИД Литвы и его британской коллегой Лиз Трасс. Об этом западными СМИ сообщил сам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Причем в рамках совместной договоренности, как пишут СМИ, подразумевалось не только разминирование акватории от «российских» мин для безопасного прохождения украинских морских караванов, но и предоставление Киеву береговых противоракетных комплексов, чтобы Россия не смогла «саботировать зеленый коридор».

Теперь эта информация опровергается неназванным представителем британского МИД.

Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна с Украины. Однако сейчас нет планов задействовать британские военные корабли в Черном море

— приводит слова неназванного подчиненного Лиз Трасс газета Telegraph.

Пока непонятно, была ли договоренность двух высокопоставленных дипломатов, ранее уже прославившихся одиозными высказываниями, очередной необдуманной инициативой, коими в последнее время в отношении России не брезгуют многие западные политики. Либо это был специальный вброс дезинформации, чтобы отследить реакцию Москвы и той же Анкары на возможность такой военной провокации.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не в курсе существования таких планов. Что еще раз подтверждает слухи о том, что время Джонсона на посту главы британского правительства, возможно, истекает. А на его место, по информации некоторых западных СМИ, как раз пророчат пусть и одиозную, но зато верную Вашингтону Лиз Трасс.