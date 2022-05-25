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Интерфакс-АВН

Британские власти заявляют об отсутствии планов по отправке кораблей в Черное море

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Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании, 23 июня 2021 года
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании, 23 июня 2021 года.
Источник изображения: © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Британские власти заявляют, что не рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Черное море для содействия выходу судов с зерном из Одессы, заявил во вторник представитель правительства Великобритании.

"Мы продолжим интенсивно работать с нашими международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов отправлять британские корабли в Черное море", - приводит его слова газета The Guardian.

Ранее The Times сообщала, что, по ее данным, Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по информации этой газеты, обсуждал создание такого "защитного коридора" из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Согласно плану, "военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции", пишет The Times.

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Страны
Великобритания
Литва
Украина
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