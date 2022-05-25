Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине

Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю.

Министр обороны уверен, что Россия выполнит все стоящие перед ней задачи на Украине

Российские войска намеренно замедляют наступление на Украине, чтобы у мирных жителей была возможность эвакуироваться, заявил министр обороны РФ. По словам Сергея Шойгу, причины замедления - объявление режимов тишины и гумкоридоры. Сегодня - 90 дней с начала специальной операции. При этом численность украинских вооруженных сил возросла, заявляют в Киеве.

Командование ВС РФ сознательно замедляет темпы наступления российских войск на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», - сказал глава военного ведомства.

Шойгу отметил, что Москва выполнит все стоящие перед ней задачи на Украине - санкции и военная помощь Киеву со стороны западных держав не смогут ей в этом помешать.

Глава МО РФ также отметил, что Россия «была вынуждена начать спецоперацию» для защиты населения Донбасса от «геноцида» и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.

Запад продолжает давление на союзников России, сказал Шойгу. Однако «Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета», подчеркнул он.

Ситуация в Восточно-Европейском регионе ухудшилась, считает Шойгу. Глава Минобороны добавил, что западные страны «не обратили внимание на российские предложения по урегулированию безопасности, в том числе о нерасширении НАТО на восток. «Все делалось с точностью до наоборот», - подытожил он.

20 мая Сергей Шойгу заявил, что «освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР) в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины близится к своему завершению».

24 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ в настоящий момент не гонится за сроками проведения специальной операции на Украине. Операция продолжается уже 90 дней - с 24 февраля.

ВСУ выросли в численности

Численность украинской армии, которая борется против России, составляет 700 тыс. человек, заявил 21 мая украинский президент Владимир Зеленский в эфире национального информационного марафона «UAразом».

«Сегодня это 700 тысяч, и вы видите результаты работы семисоттысячной армии», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия использовала для наступления «большой объем» войск. «Я думаю, с таким объемом ни одна [другая] страна Европы не справилась бы», - считает украинский лидер.

Зеленский добавил, что прежние регулярные войска Украины численностью в 250 тыс. человек не смогли бы сами «остановить Россию». Президент отметил, что не помогло бы даже увеличение армии до 350 тыс., которое он одобрил в феврале, до начала военной операции РФ.

После того как Россия начала военную операцию, Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Мобилизованных отправляют служить в вооруженные силы Украины, нацгвардию, службу безопасности, госпогранслужбу и другие военные подразделения. Мобилизация проводится 90 дней, отсчитывая от 24 февраля. Начальник управления персонала командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач предупреждал, что всеобщую мобилизацию могут продлить после истечения 90-дневного срока.

Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предложив еще на 90 дней продлить военное положение на Украине.

Второй этап

20 апреля агентство Bloomberg сообщало, что украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России. Издание отмечает, что второй этап военной специальной операции РФ на Украине может стать более успешным, чем первый.

«Поскольку Россия усиливает бомбардировки транспортной инфраструктуры по всей стране, способность Украины быстро доставлять западное оружие на расстояние 1350 км от польской границы также станет проблемой», - отмечает издание.

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что РФ начинает следующий этап военной спецоперации на Украине, нацеленный на полное взятие под контроль Донецкой и Луганской народных республик.

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«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», - сказал Лавров.

Петр Николаев