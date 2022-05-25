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В США откажутся от проекта дальнобойной пушки

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Модель разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC)
Модель разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC).
Источник изображения: Linkedin

Конгресс США поручил армии прекратить финансирование проекта разработки перспективной дальнобойной пушки. Американские военные откажутся от проекта Strategic Long-Range Cannon (SLRC), сообщает Defence News.

Конгресс поручил военным прекратить финансирование SLRC в рамках закона об ассигнованиях на 2022 финансовый год. Основываясь на решении Конгресса, министр армии США принял решение закрыть проект SLRC в этом году.

Представитель армии США Эллен Ловетт отметила, что это решение позволит эффективно использовать средства. «Продолжение усилий может стоить миллиарды долларов, даже если научно-технические усилия увенчаются успехом, потому что армии придется участвовать в программе развития, закупать систему и создавать совершенно новые подразделения для ее эксплуатации», — сообщила она.

По словам Ловетт, неиспользованные средства направят на финансирование программ по созданию артиллерии большой дальности, гиперзвуковых ракет и противокорабельной ракеты средней дальности.

В рамках проекта Strategic Long-Range Cannon разрабатывали новую пушку, которая могла бы поражать цели на расстоянии около 1800 километров.

В мае Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

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Страны
США
Проекты
ГЗЛА
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