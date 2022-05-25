Вот почему Норвегия так важна для НАТО и США

Ядерный сосед

В ста километрах от Норвегии расположилась крупнейшая российская ядерная база. Автор норвежской вещательной корпорации NRK подробно рассказывает о ней и перечисляет находящиеся там силы и вооружение.

Рано утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

А еще через четыре дня президент Владимир Путин привел в боеготовность свои ядерные силы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что конфликт может перерасти в ядерный и предостерег о реальной опасности третьей мировой.

В октябре прошлого года и в феврале этого, за пять дней до начала боевых действий, Россия испытала в Баренцевом море ракеты с ядерными боеголовками.

"Все ракеты поразили свои цели, что подтверждает их эффективность", – говорится в февральском заявлении Кремля.

Норвежская разведка внимательно следит за российскими войсками по ту сторону границы из штаб-квартиры в Лутванне.

Их сведения засекречены. Но вот что мы знаем точно: важнейшие базы ВМФ России, особенно стратегических атомных подводных лодок, расположены на Кольском полуострове.

Стратегические ракетоносцы Северного флота базируются в Гаджиеве, в ста километрах от Норвегии.

С помощью Google Earth можно рассмотреть поближе, что еще там есть.

По данным Норвежского центра оборонных исследований, на сегодняшний день Северный флот России насчитывает семь стратегических атомных подводных лодок: пять класса Delta (по классификации НАТО: собирательный термин для проектов 667 "Кальмар", 667 "Дельфин" и 941 "Акула", – прим. ИноСМИ) и две класса "Борей".

Рядом с атомными подводными лодками на спутниковых изображениях видно наземную базу Гаджиево. Ядерное оружие хранится в недрах сопок.

Службой Google Earth для отслеживания военных объектов активно пользуется редактор сайта The Independent Barents Observer Томас Нильсен (Thomas Nilsen). Въезд в Россию ему запрещен с 2017 года. Как журналист он признан угрозой национальной безопасности.

"Если только приблизиться к этим объектам, будут стрелять на поражение. Но благодаря спутниковым изображениям мы можем совершенно спокойно рассмотреть положение дел за колючей проволокой в потрясающих подробностях", – говорит он.

Северо-западнее Гаджиева находится база Большая Лопатка.

На снимках виднеются две подводные лодки класса "Анте́й"и баржу для загрузки ракет.

У Российской армии на севере есть и сухопутные войска.

В долине Печенги базируются две бригады по 3000-5000 солдат каждая – с танками, артиллерией и средствами ПВО.

А в бухте Западная Лица можно увидеть вход в один из тоннелей, где Россия хранит ядерное оружие.

На авиабазе Оленьей в 170 км южнее Гаджиева стоят более 30 бомбардировщиков Ту-22. На прошлых снимках их количество превышало 70.

Но основной упор Россия все же делает на атомные подлодки.

Их ракеты могут поражать цели на расстоянии до 10 000 километров. В радиус их действия попадает бóльшая часть северного полушария – и то если стрелять прямо с базы на Кольском полуострове.

Российские подводные лодки Северного флота оснащены стратегическим ядерным оружием. Их заряд больше мегатонны может разрушить целые города.

Кроме них существует и тактическое ядерное оружие – для целей поменьше. Их заряд всего 20 килотонн, а радиус поражения тоже гораздо меньше.

АПЛ "Юрий Долгорукий" класса "Борей" тоже может нести стратегическое ядерное оружие. Атомная подводная лодка длиной 170 метров вмещает до 16 ракет "Булава".

В декабре 2009 года нам стали звонить перепуганные северяне и жаловаться на странное свечение в небе.

Оказалось, что это был запуск "Булавы" с Белого моря, хотя Северный флот это отрицает.

Каждая из этих ракет может нести до десяти ядерных боеголовок мощностью от 100 до 150 килотонн каждая.

Для сравнения: Хиросиму во Вторую мировую разрушила бомба мощностью всего 13 килотонн.

Но российский Северный флот – это не только атомные подводные лодки.

На вооружении имеется множество атомных и дизельных подводных лодок, несколько десятков надводных кораблей различных размеров, включая ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов".

Старший научный сотрудник Норвежского центра оборонных исследований Кристиан Отланн (Kristian Åtland) отмечает, что Россия потратила значительные ресурсы на модернизацию своих сил на Кольском полуострове – особенно ядерных.

"В сочетании с усиленными учениями это дает плоды: боеспособность сильно повысилась", – говорит он.

Поскольку важнейшая российская база стратегических подводных лодок находится так близко к границе с Норвегией, наша страна так важна для НАТО и США.

Россия – единственная, у кого ядерного оружия больше, чем у США.

По словам подполковника Норвежской военной академии Тормуда Хейера (Tormod Heier), Норвегия и особенно губерния Финнмарк для США – важный пункт прослушивания и слежки.

Особенно сейчас, когда ядерная угроза из-за конфликта на Украине усугубилась.

"Из-за кривизны земной поверхности кратчайшая траектория для возможных российских ядерных запусков по США лежит как раз мимо побережья Финнмарка и над Шпицбергеном", – говорит Хейер.

В Вардё, в 30 км от России, Норвегия и США сотрудничают над радиолокационной системой "Глобус" еще с 1950-х годов. Россия уже давно высказывает в этой связи свое недовольство.

В марте 2017 года девять российских истребителей отработали налет на Вардё. Они развернулись, лишь подлетев достаточно близко для ракетного удара по "Глобусу".

Менее чем через год, в феврале 2018 года, одиннадцать тактических бомбардировщиков имитировали налет на Вардё и развернулись лишь у пределов норвежского воздушного пространства.

В случае кризиса или войны с Россией Норвегия не сможет защититься сама и будет зависеть от поддержки НАТО и США.

Вот почему Норвегия с удовольствием сотрудничает с американскими войсками. Но при этом старается лишний раз не провоцировать соседа.

Хейер считает, что стабилизирующая роль Норвегии на Севере освещается недостаточно широко.

Когда в 2019 году США запросили фрегат "Фритьоф Нансен" и другие корабли для своего противоракетного щита, Норвегия ответила отказом.

"Это знак, что норвежские власти хотят сохранить стратегическое равновесие в окрестностях – вплоть до того, чтобы в случае войны дать российскому Северному флоту возможность пережить первый удар с американской стороны", – считает Хейер.

В последние месяцы военные части и корабли Кольского полуострова принимают активное участие в конфликте с Украиной – в том числе три крупнейших десантных корабля Северного флота. А корабль "Петр Моргунов" до сих пор находится в Черном море у ее берегов.

Хотя части с Кольского полуострова и участвуют в боевых действиях, Ивер Нойманн (Iver Neumann) из Института Фритьофа Нансена считает, что атомные подлодки использоваться не будут.

"Весь смысл ядерного оружия – в сдерживании. Его применяют, чтобы напугать противника, просто как угрозу", – объясняет Нойманн.

Ядерное оружие не использовалось в войне с тех пор, как США в 1945 году бомбили Хиросиму и Нагасаки. Тогда погибло около 200 000 человек.

Автор: Эйрик Сёренму Поске (Eirik Sørenmo Påsche)