Войти
Военное обозрение

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ и H-6K ВВС КНР провели очередное совместное патрулирование

164
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Южной Кореи были вынуждены поднять в воздух дежурные истребители для "перехвата" вошедших в зону действия ПВО республики российских и китайских самолетов. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Россия и Китай продолжают практику совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начавшуюся еще в 2019 году. Первый раз китайские и российские самолеты отправились вместе в полет в июле 2019-го. Второе совместное мероприятие прошло в декабре 2020 года, в нем участвовало шесть стратегических бомбардировщиков - два российских Ту-95МС и четыре китайских Хун-6К. В третий раз совместный вылет прошел в ноябре 2021 года, вместе с Ту-95МС и Хун-6К в патрулировании участвовал самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ.

По данным Сеула, заход в зону действия ПВО республики производился дважды. Сначала два китайских бомбардировщика H-6 вошли в зону ПВО и двинулись в сторону Восточного моря. Во второй раз южнокорейские военные засекли уже шесть самолетов, из которых два были китайские стратеги H-6, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя, вероятней всего Су-30СМ, сопровождавшие стратегов.

Российское Минобороны подтвердило совместное патрулирование российских и китайских стратегов в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями. Также сообщается, что на некоторых участках полета их сопровождали японские и южнокорейские истребители.

Отмечается, что совместный полет стратегов Ту-95МС ВКС РФ и "Хун-6К" (H-6K) ВВС КНР не направлен против третьих стран и проходил согласно совместным планам боевой подготовки. В то же время в Японии с официальным визитом находится американский президент Джо Байден.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Xian H-6
А-50 ДЛРО
Су-30
Ту-95
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
17.02.2021
Товарищество пока на доверии
06.07.2020
Рутинные провокации
12.10.2016
Внезапный выход из прибрежной зоны
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
25.12.2013
Схватка за Арктику
27.11.2013
США – Китай: новая стратегия сдерживания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов