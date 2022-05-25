Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ и H-6K ВВС КНР провели очередное совместное патрулирование

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Военно-воздушные силы Южной Кореи были вынуждены поднять в воздух дежурные истребители для "перехвата" вошедших в зону действия ПВО республики российских и китайских самолетов. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Россия и Китай продолжают практику совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начавшуюся еще в 2019 году. Первый раз китайские и российские самолеты отправились вместе в полет в июле 2019-го. Второе совместное мероприятие прошло в декабре 2020 года, в нем участвовало шесть стратегических бомбардировщиков - два российских Ту-95МС и четыре китайских Хун-6К. В третий раз совместный вылет прошел в ноябре 2021 года, вместе с Ту-95МС и Хун-6К в патрулировании участвовал самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ.

По данным Сеула, заход в зону действия ПВО республики производился дважды. Сначала два китайских бомбардировщика H-6 вошли в зону ПВО и двинулись в сторону Восточного моря. Во второй раз южнокорейские военные засекли уже шесть самолетов, из которых два были китайские стратеги H-6, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя, вероятней всего Су-30СМ, сопровождавшие стратегов.

Российское Минобороны подтвердило совместное патрулирование российских и китайских стратегов в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями. Также сообщается, что на некоторых участках полета их сопровождали японские и южнокорейские истребители.

Отмечается, что совместный полет стратегов Ту-95МС ВКС РФ и "Хун-6К" (H-6K) ВВС КНР не направлен против третьих стран и проходил согласно совместным планам боевой подготовки. В то же время в Японии с официальным визитом находится американский президент Джо Байден.