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ЦАМТО

ВС Колумбии намерены закупить ОБТ M1A2 "Абрамс" в США

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Танк Abrams М1А2 SEPv3
Танк Abrams М1А2 SEPv3.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 24 мая. Вооруженные силы Колумбии обратились к США с запросом о возможности закупки ОБТ M1A2 "Абрамс" из наличия СВ США в рамках модернизации парка бронетехники сухопутных войск.

Как сообщает Defense News со ссылкой на колумбийские источники, в настоящее время на вооружении СВ Колумбии основные боевые танки отсутствуют. Основной бронированной машиной является ББМ EE-9 "Каскавел" бразильской компании Engesa, оснащенная 90-мм пушкой. Бронемашины этого типа в количестве 123 ед. были закуплены в 1980-х гг.

В настоящее время Колумбия находится на пути к получению статуса основного союзника США вне НАТО. В марте Джо Байден объявил, что эта процедура началась.

Планы закупки для СВ Колумбии не менее 50 основных боевых танков были впервые обнародованы около 20 лет назад. Рост внимания к модернизации парка обычных вооружений наметился после десятилетий приоритетного внимания к закупке ВиВТ для борьбы с терроризмом, повстанцами и незаконным оборотом наркотиков.

Одним из факторов, стимулирующих эти усилия, является напряженность в отношениях с соседней Венесуэлой, которая за последние два десятилетия закупила современную военную технику в России и Китае, включая основные боевые танки и истребители Су-30.

Колумбия также стремится приобрести новые многоцелевые истребители для замены устаревших "Кфир", срок службы которых истекает. В этом сегменте рассматривается возможность закупки в США бывших в эксплуатации или новых F-16.

Министерство обороны Колумбии официально не комментирует планы закупки новых вооружений, но статус основного союзника США вне НАТО предоставит стране расширенные возможности покупки ВиВТ в рамках различных программ.

По данным Государственного департамента США, в период с 2001 по 2016 гг. Колумбия получила американскую военную помощь в размере 10 млрд. долл. для борьбы с повстанцами и незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году Колумбия стала первой страной-партнером НАТО в Латинской Америке, а в 2021 году подписала новое соглашение об углублении и расширении сотрудничества с альянсом.

По словам главного экономиста Института международных финансов (IIF) Робина Брукса, Колумбия занимает второе место в Южной Америке по расходам на оборону после Бразилии, чему способствовал рост ее экономики, в результате которого валовой внутренний продукт увеличился на 36% с 2012 года.

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