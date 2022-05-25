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Интерфакс-АВН

Южная Корея и Япония поднимали истребители из-за российских и китайских стратегических бомбардировщиков

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Япония и Южная Корея поднимали боевые самолеты на сопровождение стратегической авиации РФ и Китая, нарушений воздушного пространства не было, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии", - говорится в сообщении.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметили в Минобороны РФ.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год, и не направлено против третьих стран", - сказали в ведомстве.

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Несколько военных самолетов России и Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи (KADIZ), сообщили во вторник южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. "В JCS заявили, что два китайских и четыре российских самолета вошли в KADIZ, не нарушая при том воздушные границы Южной Кореи", - пишет агентство "Ренхап". Южнокорейские военные сообщили, что, получив такую информацию, подняли в воздух свои самолеты.

Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО, заявил в июле 2019 года командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. "Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал тогда Кобылаш.

Это четвертое по счёту совестное патрулирование стратегической авиации РФ и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предыдущие состоялись в ноябре 2021 года, декабре 2020 года и июле 2019 года.

В июле 2019 года Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем. В Минобороны РФ тогда заявили, что истребители Южной Кореи пытались помешать пролету бомбардировщиков РФ и Китая.

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