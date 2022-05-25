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РИА Новости

Россия и Китай провели совместное 13-часовое авиапатрулирование

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

"Двадцать четвертого мая 2022 г. Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. Истребительное сопровождение группы бомбардировщиков обеспечили самолеты Су-30см Воздушно-космических сил.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии", - добавили в Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Мероприятие прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, отмечает Минобороны РФ.

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Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
F-2
Ту-95
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Минoбороны РФ
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