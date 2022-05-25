Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование над Японским морем

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ (ВКС) и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом 24 мая сообщило Минобороны РФ.

«Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год, и не направлено против третьих стран», — уточнили в министерстве.

Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-30см ВКС.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе выполнения задач самолеты действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Также отмечается, что российских ракетоносцев на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

15 декабря прошлого года два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации также провели многочасовое плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей.

До этого, 19 ноября 2021 года, Россия и Китай провели третье воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, в то время как Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к».