Генсек НАТО считает важным услышать обеспокоенность Турции из-за заявок Финляндии и Швеции

Давос. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Турция является стратегически важным участником Североатлантического альянса, а потому следует учитывать ее обеспокоенности в связи с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Турция выразила обеспокоенность, связанную с темами терроризма, с интересами в сфере безопасности, и нам нужно сделать то, что мы всегда делаем в НАТО: сесть и обратить внимание на то, что вызывает тревогу у союзника", - сказал он во вторник, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Столтенберг выразил уверенность в том, что "найти путь для решения этих вопросов" возможно.

"Турция - важный союзник, ее стратегическое географическое положение делает эту страну важной для всего альянса", - сказал он.