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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - На союзников России оказывают давление, Москва окажет им всю необходимую помощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий", - сказал Шойгу во вторник в заседании Совета министров обороны ОДКБ.

"Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета", - заявил он.

По словам Шойгу, Запад пытается подорвать союзнические отношения между странами ОДКБ.

"Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках организации (ОДКБ - ИФ) по всем основным направлениям. Это особенно важно ещё и потому, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ", - подчеркнул он.

"По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. В этих условиях требуется чёткая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации", - заявил министр обороны РФ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд государств поставляет Украине оружие и технику.

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