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РИА Новости

Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Шойгу отметил, что на протяжении восьми лет киевский режим методично обстреливал города и сёла Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено.

"Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал", - добавил министр.

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