Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Националисты на Украине показательно расстреливают отказавшихся участвовать в боевых действиях, мирные граждане используются в качестве живого щита, а освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовому разгулу преступности, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию. Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Шойгу отметил, что многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных также известны, это не скрывается.