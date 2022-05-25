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РИА Новости

Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине

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Украинские военные на бронетранспортере
Украинские военные на бронетранспортере.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Националисты на Украине показательно расстреливают отказавшихся участвовать в боевых действиях, мирные граждане используются в качестве живого щита, а освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовому разгулу преступности, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию. Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Шойгу отметил, что многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных также известны, это не скрывается.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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