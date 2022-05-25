Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу напомнил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения её безъядерного и нейтрального статуса.

"Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развёрнута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наёмников превысило шесть тысяч человек", - сказал министр.