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РИА Новости

Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения, заявил Шойгу

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Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры", — сообщил он на заседании совета глав Минобороны ОДКБ.

Российские войска, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Огневые позиции и военные объекты противника поражают с помощью высокоточного оружия, подчеркнул генерал.

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой призвать Киев прекратить препятствовать эвакуации мирных жителей. Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине, и поэтому продолжит открывать гуманитарные коридоры, добавил глава МИД,

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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