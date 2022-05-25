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Интерфакс-АВН

Авиакомпания "Аврора" планирует закупить 21 российский вертолет

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Дальневосточная авиакомпания "Аврора" и "Вертолеты России" (входят в "Ростех") заключили соглашение о намерениях на поставку десяти вертолетов Ми-171А2 и одиннадцати Ми-171А3.

Поставка машин запланирована в 2023-2026 гг., сообщили в пресс-службе "Ростеха". Они будут использоваться "для выполнения социально значимых перевозок на Дальнем Востоке".

Преимущество Ми-171А2 и Ми-171А3 - в возможности оперативной конвертации облика под различные целевые задачи, отмечают в "Ростехе". Транспортная кабина судов может быть переоборудована из пассажирского в грузовой, поисково-спасательный или санитарный вариант. Оба вертолета могут перевозить до 24 человек или 5 тонн грузов.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
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