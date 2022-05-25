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ЦАМТО

ВВС Аргентины оценивают возможность покупки истребителей JF-17 "Тандер"

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Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII
Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 24 мая. Делегация командования ВВС Аргентины посетила предприятие Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) с целью оценки возможностей истребителя JF-17 "Тандер".

Как сообщает Infodefensa.com, во время визита аргентинская делегация, состоявшая из летчиков и технических специалистов, приняла участие в различных технических испытаниях, в том числе с использованием тренажеров, а также в ходе реальных полетов в кабине самолета.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Аргентины истребители отсутствуют с 2015 года, когда были списаны последние устаревшие "Мираж-3" и "Мираж-5". В течение последнего десятилетия МО Аргентины неоднократно пыталось приобрести новые самолеты для их замены, но эти планы не были реализованы по политическим и / или финансовым причинам. В частности, сообщалось об оценке возможности покупки истребителей "Кфир" компании Israel Aerospace Industries (IAI), "Мираж F1" компании Dassault, JAS-39 "Грипен" компании Saab, европейских "Тайфун", американских F-16 и российских Су-24, M-346FT группы Leonardo, чешских L-159 ALCA и др.

Впервые о переговорах по вопросу покупки JF-17 для ВВС Аргентины стало известно в июне 2013 года. Впоследствии переговоры не раз прекращались и возобновлялись.

В последние месяцы ВВС Аргентины вновь получили предложения из Китая и России, принятие которых однозначно не позволило бы Великобритании наложить эмбарго на их поставку из-за наличия в конструкции самолета компонентов, разработанных британской промышленностью (как это, к примеру, имеет место с израильскими самолетами).

Следует, однако, признать, что в текущей ситуации командованию ВВС Аргентины сложно сделать выбор в пользу российских истребителей. Таким образом, по мнению аналитиков, JF-17 может рассматриваться фаворитом проводимого конкурса.

В феврале прошлого года начальник штаба ВВС бригадный генерал Ксавьер Исаак отметил, что для того, чтобы сделать окончательные выводы по JF-17 необходимо посетить предприятие китайской компании для оценки предложения на месте. Генерал также возглавил делегацию, посетившую в марте этого года Индию для оценки возможностей самолетов LCA "Теджас" компании HAL.

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Аргентина
Великобритания
Индия
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Продукция
F-16
FC-1
Gripen NG
L-159
M-346
Су-24
Компании
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Leonardo
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