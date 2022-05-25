Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в операции на Украине

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены, Россия не форсирует сроки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не гонимся за сроками", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - заявил Патрушев.

"Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав", - сказал секретарь Совбеза РФ.

26 апреля Патрушев заявил, что политика Вашингтона и Киева может привести к распаду Украины на несколько государств.

"Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" 26 апреля.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Некоторые страны поставляют Украине оружие и технику.