Войти
РИА Новости

Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО

235
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО на Финляндию и Швецию Россия воспримет как прямую угрозу и будет обязана реагировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"НАТО – это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Патрушева, сейчас Финляндию со Швецией "убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности". "Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель. Воля других народов не интересуют США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают", - отметил секретарь Совбеза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Финляндия
Хорватия
Швеция
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Похожие новости
23.05.2022
«Блок НАТО недееспособен. США там может заблокировать обладатель кукурузника»
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
20.05.2020
Advance (Хорватия): атомные бомбы в Польше? Последнее, что нужно миру, это повторение Карибского кризиса...
21.06.2019
Все для учений? Зачем НАТО стягивает войска к России
25.07.2017
НАТО проводит масштабные учения, опасаясь самого страшного кошмара – российского вторжения (The National Interest, США)
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов