Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО на Финляндию и Швецию Россия воспримет как прямую угрозу и будет обязана реагировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"НАТО – это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Патрушева, сейчас Финляндию со Швецией "убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности". "Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель. Воля других народов не интересуют США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают", - отметил секретарь Совбеза.