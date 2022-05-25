Войти
РИА Новости

Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б"

240
0
0

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало ролик, показывающий удар гаубицами "Мста-Б" по украинским военным объектам.

На видео демонстрируется работа батареи буксируемых гаубиц калибра 152-мм "Мста-Б". Боевой расчёт наводит орудия по координатам штаба, заряжает и ведёт залповый огонь по команде "333". Она произносится ритмично в три слова в течение нескольких секунд, что позволяет расчётам всех гаубиц подготовиться и выполнить выстрел одновременно.

В видео также показано точное поражение целей. На кадрах, снятых с барражирующего в районе украинского военного объекта разведывательного дрона, видно отдельно стоящее здание. В следующую секунду оно поражается прямым попаданием 152-мм снаряда.

Как уточнили в Минобороны, в видео представлены гаубицы и боевые расчеты Западного военного округа. Огонь орудиями ведётся на дальностях до 30 километров. Артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

В ведомстве отметили, что ночью противник пытался перегруппироваться, но маневр засекла армейская разведка. Данные были оперативно переданы на пункт управления батареи. В результате несколько украинских военных грузовиков, усиленные бронетехникой, до нового места назначения не добрались.

В этой батарее "Мста–Б", уточняют в министерстве, по-настоящему боевые орудия: меньше месяца назад здесь разорвался вражеский снаряд, пострадала станина гаубицы. В ролике показаны отверстия от осколков, которые также попали в механизм заряжания. Никто из расчета не пострадал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.03.2022
Снаряд и ракета в одном флаконе
30.03.2022
Глава Минобороны РФ назвал "освобождение Донбасса" главной целью военной операции на Украине в настоящее время
29.03.2022
Дело в технике: Вооруженные силы РФ уничтожают военные объекты по всей Украине
05.11.2021
Что изменит для России вступление Украины в НАТО
25.06.2021
Часть стратегии НАТО. В Британии объяснили инцидент с эсминцем Defender
29.04.2020
Герасимов: В РФ принято возводить храмы во славу побед "русского оружия"
27.12.2016
Россия для Китая: партнер, модель, или конкурент?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов