Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало ролик, показывающий удар гаубицами "Мста-Б" по украинским военным объектам.

На видео демонстрируется работа батареи буксируемых гаубиц калибра 152-мм "Мста-Б". Боевой расчёт наводит орудия по координатам штаба, заряжает и ведёт залповый огонь по команде "333". Она произносится ритмично в три слова в течение нескольких секунд, что позволяет расчётам всех гаубиц подготовиться и выполнить выстрел одновременно.

В видео также показано точное поражение целей. На кадрах, снятых с барражирующего в районе украинского военного объекта разведывательного дрона, видно отдельно стоящее здание. В следующую секунду оно поражается прямым попаданием 152-мм снаряда.

Как уточнили в Минобороны, в видео представлены гаубицы и боевые расчеты Западного военного округа. Огонь орудиями ведётся на дальностях до 30 километров. Артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

В ведомстве отметили, что ночью противник пытался перегруппироваться, но маневр засекла армейская разведка. Данные были оперативно переданы на пункт управления батареи. В результате несколько украинских военных грузовиков, усиленные бронетехникой, до нового места назначения не добрались.

В этой батарее "Мста–Б", уточняют в министерстве, по-настоящему боевые орудия: меньше месяца назад здесь разорвался вражеский снаряд, пострадала станина гаубицы. В ролике показаны отверстия от осколков, которые также попали в механизм заряжания. Никто из расчета не пострадал.