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Россия заняла выжидательную позицию. Распад НАТО не за горами

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Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Почему Россия в режиме ожидания?

Украинский кризис и ситуация в НАТО – очередные провокации США, которые стремятся разобщить мир. Автор статьи уверен: если бы Киев не последовал за Америкой и остался нейтральным, то он не потерял бы Крым и Донбасс.

Берджан Тутар

Украинский кризис и стремление Швеции и Финляндии стать членами НАТО на его фоне – на самом деле ход атлантического мира во главе с США по ослаблению отношений между Россией, Китаем, Ираном и Турцией, которые приобретают все более отчетливую форму в период "после войны против терроризма".

Этой провокацией Штаты хотят сначала вновь побудить Россию к активным действиям и еще более усугубить украинский кризис. Таким способом они стремятся как укрепить ослабевающие связи в Атлантике, так и причинить вред прогрессирующим отношениям, прежде всего между Анкарой и Москвой.

Однако Турция оказалась крепким орешком, и это уже сейчас нанесло тяжелый удар по сценарию США, при этом риск чрезмерной реакции России исчез, и в настоящее время она придерживается политики "поживем – увидим".

Устранить причины вето Турции непросто. С другой стороны, преодоление ее опасений будет подразумевать радикальную трансформацию структуры атлантического альянса, прежде всего НАТО.

В этой связи постепенное усиление Турции как в НАТО, так и в атлантическом альянсе, является положительным моментом для России.

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Вместе с тем при взгляде с другой стороны мы видим, что структура отношений в Атлантике висит на волоске. Англосаксонский мир рукоплещет расширению НАТО, расценивая это как победу. Однако, как мы увидели на Украине, альянс оказался ахиллесовой пятой Атлантики.

США и НАТО объявили, что не будут воевать с Россией за Украину. То же самое касается Швеции и Финляндии.

Поэтому то, как Россия отреагирует на присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, никто не может предсказать. Россия также может сделать ход аналогично украинскому. Или же пока потерпеть членство этих двух стран в обмен на определенные гарантии.

Россия видит кризис, в котором пребывают играющие овертайм США. Поэтому будет избегать шагов, усиливающих позиции Вашингтона. Так, Кремль сосредоточивший украинскую операцию на Донбассе, а не на Киеве, сорвал планы США этой тактикой.

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Давайте не забывать, что Россия через три месяца после начала Второй мировой войны, в ноябре 1939 года, вошла в Финляндию. В качестве причины было указано на безопасность Санкт-Петербурга, который тогда назывался Ленинградом и находился в 33 километрах от границы с Финляндией. Финны сопротивлялись три месяца. Потом проиграли. После Зимней войны Финляндия потеряла 10% своей территории.

Как видно, озабоченности России в сфере безопасности оборачиваются высокой ценой. Сейчас Украина переживает то, что пережила Финляндия.

Если бы Украина не поддалась на провокацию США и осталась нейтральной, то не потеряла бы Донбасс и Крым. Однако, вместо того чтобы сохранить нейтралитет, киевская администрация предпочла совершить ошибку, рискуя потерять часть своих земель.

Нет никакой гарантии того, что Швеция и Финляндия не допустят подобного в будущем. Тревожно видеть, что США без труда реализуют желаемые грязные заговоры в политических и военных кругах в обеих странах.

Таким образом, ход Швеции и Финляндии относительно НАТО приведет скорее к ослаблению, чем сплочению рядов Атлантики, нарастанию рисков хаоса и еще большей хрупкости геополитической архитектуры в Европе. НАТО, судя по всему, расширяясь, распадется, как ни парадоксально.

С вступлением Финляндии и Швеции в НАТО беспокойство России о выживании в условиях окружения с юга, запада и севера достигнет апогея. Немыслимо, чтобы Кремль оставался сторонним наблюдателем. Но пока Россия предпочитает подождать. Причина – решительный выход Турции с вето...

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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