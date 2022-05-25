Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы

Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь.

ЦАМТО, 24 мая. Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила в интервью "РИА Новости" и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.

"Есть предприятия, которые могут выполнять и оборонные заказы", – сказала она.

По словам Г.Данильченко, в Мелитополе производятся, в частности, запчасти на сельхозтехнику и автомобили, электрооборудование, гидравлическое оборудование, запчасти на двигатели внутреннего сгорания.

"Спектр очень большой... Если взять прайсы крупных промышленных предприятий, а у нас их более десятка, то у каждого предприятия найдется как минимум от 200 до 1000 наименований производимой продукции", – сказала она.