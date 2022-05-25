Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: западные страны договорились модернизировать ВСУ

ЦАМТО, 24 мая. Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 23 мая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега (министр обороны Украины – ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе", – написала министр в Twitter.

В виртуальной встрече под председательством главы Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств НАТО и Евросоюза, а также Резников и представители украинских спецслужб. В ходе заседания Л.Остин призвал активизировать военную помощь Украине.