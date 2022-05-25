Войти
ЦАМТО

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: западные страны договорились модернизировать ВСУ

235
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

ЦАМТО, 24 мая. Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 23 мая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега (министр обороны Украины – ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе", – написала министр в Twitter.

В виртуальной встрече под председательством главы Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств НАТО и Евросоюза, а также Резников и представители украинских спецслужб. В ходе заседания Л.Остин призвал активизировать военную помощь Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
13.08.2021
Где делают пропаганду страны НАТО
13.04.2021
Atlantico (Франция): готова ли Европа к войне, которую может начать Россия… через несколько дней?
22.03.2021
Локальные учения – глобальные маневры
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
15.05.2019
Евроамериканская война: США испугались армии ЕС
25.10.2018
"Черное море - это европейское море"
28.02.2018
Конструктивная вражда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов