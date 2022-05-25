Bild: правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Украине

ЦАМТО, 24 мая. Правительство и ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки боевых машин пехоты Marder Украине, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Bild.

Издание при этом не приводит конкретных ссылок на источник данной информации. Оно лишь отмечает, что во внутреннем документе Министерства обороны, который имеется в расположении редакции, утверждается, что Германия могла бы "в течение шести недель" привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые может поставить страна Украине.

В этой связи издание указывает, что если бы совет безопасности правительства одобрил соответствующее предложение концерна Rheinmetal, то БМП уже сейчас могли бы быть задействованы вооруженными силами Украины.

Газета напоминает, что предложение Rheinmetal ждет своего одобрения с 22 апреля, "но федеральное правительство блокирует его", – отмечает агентство.