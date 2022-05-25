Войти
ИноСМИ

Европа превратилась в жертву российско-американской игры. Кто виноват

238
0
0
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Первопричиной энергетической дилеммы Европы являются Соединенные Штаты

Европа оказалась в энергетическом тупике, и этим она "обязана" США, пишет "Хуаньцю шибао". Она — "расходный материал" и жертва американской гегемонии, и ей нужно как можно скорее очнуться, призывает автор.

С начала российско-украинского кризиса не только глобальная безопасность, и в особенности, европейская безопасность, столкнулась с серьезными проблемами, но и мировая экономика тоже сильно пострадала. В краткосрочной перспективе наиболее заметно это проявляется в кризисе глобальных цепочек поставок энергоресурсов и продуктов питания. На днях представители иранского Министерства нефтяной промышленности заявили, что из-за роста цен на энергоносители в связи с проблемами транспортировки нефти, Иран рассмотрит возможность экспорта природного газа в Европу, однако подробностей пока нет. После этой новости некоторые западные СМИ стали бурно обсуждать, станет ли Иран "ключом" к решению европейской энергетической дилеммы.

Главной причиной сегодняшнего повышенного риска возникновения глобального энергетического кризиса является не недостаточное предложение, а результат военных конфликтов, игр великих держав, особенно, совокупный эффект санкций и контрсанкций между США, Западом и Россией. В то же время это тесно связано с трудной политикой США на Ближнем Востоке, особенно с затянувшимися переговорами по иранской ядерной сделке, а также с тем фактом, что арабские страны Персидского залива больше не подчиняются приказам США.

В настоящее время США и Европа вводят всесторонние санкции против России, но Евросоюз надеется, что Москва и впредь будет удовлетворять его потребности в энергии и не станет использовать нефть и газ в качестве оружия для противодействия. Энергетический тупик Европы не только тесно связан с напряженностью между Россией и Украиной, но и подвергается влиянию долгосрочных санкций, введенных против Ирана Соединенными Штатами, которые препятствуют добыче нефти и газа в стране. В последнее время Иран часто посылал сигналы США и Западу, что он может частично удовлетворить потребности Европы в нефти и газе в нынешних особых условиях. В реальности же Тегеран надеется заключить ядерную сделку, чтобы он мог полностью выйти из-под санкций, а затем высвободить еще больше мощностей по добыче нефти и газа.

Но Иран также заявил, что он не намерен конкурировать с Россией на рынке нефти, даже если Запад заключит с ним ядерную сделку. Такое отношение показывает, что, хотя Тегеран надеется восполнить пробел в поставках энергоносителей в Европу, возникший из-за антироссийских санкций, он также знает, что не сможет продвинуться в ядерных переговорах и других ближневосточных делах без поддержки Москвы.

В целом, причины энергетического тупика Европы кроются в евразийской политике США.

Во-первых, из-за своего "подчиненного положения" в двусторонних отношениях Европа все чаще становится жертвой американо-российской игры. Одной из важных причин возникновения украинского кризиса является то, что Соединенные Штаты прилагают все усилия как для контроля над Европой, так и для сдерживания России, из-за чего Европа, Украина и Россия оказались втянуты в "болото". В вопросе контроля над Европой США энергично продвигали расширение НАТО на восток, спровоцировав искаженную модель параллельного развития ЕС и НАТО, а затем воспользовались расширением альянса, чтобы ослабить и подорвать роль Евросоюза. В вопросе сдерживания России Америка продолжала продвигать "цветную революцию" и вступление Украины в НАТО, бросая вызов безопасности Москве до тех пор, пока Киев не оказался втянут в нынешнюю трагическую ситуацию — а ведь именно по территории Украины проходит центральная линия трубопроводов, снабжающих Европу российской нефтью и газом. Из-за всего этого Европа лишилась опоры в плане безопасности и теперь вынуждена подчиняться приказам Вашингтона. Что касается энергоснабжения, то здесь она еще больше страдает, но сейчас совершенно бессильна в распоряжении собственной судьбой.

Во-вторых, Соединенные Штаты продолжают манипулировать евразийской энергетической структурой с помощью геополитики, и от этого страдают европейские страны, Россия и даже Турция. В книге Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска" утверждается, что евразийские осевые страны, такие как Украина, Турция, Иран, Узбекистан и Казахстан, либо сами являются важными производителями энергии, либо занимают ключевое положение в строительстве нефте- и газопроводов. Бжезинский прямо заявил, что США должны контролировать добычу и транспортировку евразийских энергоресурсов, иначе они утратят свое господство над евразийским континентом. В последние годы Европа и Россия уже сформировали относительно зрелую договоренность о структуре транспортировки нефти и газа по трубопроводам, но разразившийся в 2014 году украинский кризис и нынешняя российско-украинская напряженность полностью подорвали существующие соглашения между ними. Это также является причиной того, почему Германия раньше не хотела отказываться от нефте- и газопровода "Северный поток – 2", но оказалась беспомощна перед обстоятельствами.

Кроме того, США также постоянно провоцируют новые раунды энергетической геополитической игры. Например, Вашингтон продолжает разжигать борьбу за нефтегазовые ресурсы в странах Восточного Средиземноморья, используя для провокаций противоречия между Турцией и ее соседями. Когда-то Соединенные Штаты поддерживали Турцию и Израиль в строительстве нефте- и газопроводов, которые бы соединили планируемый Восточно-Средиземноморский трубопровод и Европу, но недавно отказались от своих слов и прекратили оказывать поддержку. В настоящее время Анкара и страны Кавказа энергично пытаются сыграть роль в строительстве нефте- и газопроводов в Европе, что неминуемо вызовет реакцию со стороны Америки.

Структура глобального предложения и спроса на энергоносители всегда была тесно связана с геополитикой. Начиная с Нового времени доминирующее положение в энергетической геополитике всегда занимал Запад, в современную эпоху в ней доминировала американская гегемония. Ее своеобразным проявлением и особым инструментом также стал нефтедоллар. В настоящее время, несмотря на неустанную борьбу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), доминирование в энергетической политике по-прежнему находится в руках США. Их гегемония обусловлена не только манипулированием структурой спроса и предложения и ценами в сфере энергетики, но и геополитическими средствами, такими как блоковая и союзническая политика. Ныне это проявляется во влиянии и управлении США в ряде геополитических игр, таких как кризис между Россией и Украиной, игра великих держав и переговоры по иранскому ядерному соглашению. Украина и Европа стали "расходным материалом" и жертвами американской гегемонии. Россия и Иран, естественно, тоже сильно пострадали.

Конечно, чем больше усиливается контроль, тем сильнее становится заметен постепенный упадок американской гегемонии. Очевидным сигналом является то, что такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, осмеливаются игнорировать приказы Вашингтона. Напряженность между Россией и Украиной касается не только американской гегемонии и безопасности России, но и судьбы Европы. С этой точки зрения Европа, знающая, что такое рациональность и мудрость, действительно должна как можно скорее очнуться.

Лю Чжунминь (刘中民) — профессор Ближневосточного института Шанхайского университета иностранных языков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Иран
Казахстан
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Узбекистан
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
22.11.2019
Carnegie Moscow Center (Россия): крупные, но уже не главные. Как России и Европе адаптироваться к противостоянию США и Китая
27.08.2014
В зоне особого влияния
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
03.02.2014
Научное сообщество продолжает поиск путей повышения уровня ядерной безопасности
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов