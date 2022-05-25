Россия вытянула энергетический козырь. Европа проигрывает

Энергетическая игра России

Оплата поставок газа, эмбарго на энергоресурсы из России, новые санкции – эти вопросы раскололи Европу. Между тем Москва продолжает использовать свой козырь, пишет автор статьи. Как бы Европа ни старалась, у нее не получится в одночасье перестать пользоваться российским газом и нефтью.

Эрдал Карагёль

В ответ на экономические санкции, введенные Европой и США в отношении России, президент РФ Владимир Путин обязал страны, импортирующие российский природный газ, с 1 апреля открывать рублевые счета в российских банках и оплачивать поставки природного газа в рублях.

Требование России изначально было отвергнуто всеми странами с опасением о том, что оно нейтрализует наложенные экономические ограничения. Однако из-за возможных проблем с безопасностью энергоснабжения, вызванных существующей высокой зависимостью от России, между европейскими государствами возникли разногласия.

Они проявляются как в вопросе оплаты природного газа в рублях и открытия рублевых счетов в российских банках, так и в вопросе полного прекращения закупок нефти из России.

Более того, также есть страны, которые отказываются переходить на оплату российского газа по рублевой схеме. Россия же прекратила поставки природного газа Польше и Болгарии, которые отвергли ее требование.

А на прошлой неделе Москва отключила природный газ Финляндии также из-за отказа оплачивать газовые поставки в рублях. Помимо невыполнения требования России, Хельсинки стал ее мишенью и из-за того, что на прошлой неделе подал заявку на вступление в НАТО.

Учитывая объем природного газа, используемый странами, в которые Россия прекратила поставки, и тот факт, что есть страны, которые, находясь в зависимости от России, легко могут обеспечить безопасность поставок за счет альтернативных источников, это не кажется проблемой для них на данный момент.

Однако Россия ясно дает понять, что, когда придет время, она без колебаний применит свое энергетическое оружие.

А как обстоят дела с другими европейскими странами?

В 2021 году европейские государства импортировали более 40% потребляемого природного газа из России. Зависимость государств Европы от российского газа варьируется от страны к стране.

Доля России в импорте природного газа в Германию составляет 54%, Литву – 69%, Италию – 33%. С другой стороны, Венгрия, которая больше всех возражает против прекращения энергопоставок из России, удовлетворяет за счет этой страны 78% потребности в природном газе.

Хотя по-прежнему неясно, как эти страны будут действовать, государствам, закупающим природный газ у России в этом месяце, пора принять решение, поскольку оплата поставок газа за апрель должна быть совершена в мае.

С точки зрения России, проблемы с безопасностью спроса нет

Европейским странам сложно за короткое время уменьшить свою высокую зависимость от России из-за трудностей, с которыми они вскоре столкнутся в сфере безопасности энергоснабжения при компенсации нехватки.

Такая ситуация не вызывает перебоев с доходами от природного газа и нефти, которые составляют основу российской экономики, а экономические санкции, введенные европейскими странами и США из-за спецоперации на Украине, фактически прекращают действовать.

Судя по заявлению "Газпрома", примерно половина из 54 малых, средних и крупных компаний, имеющих соглашения с ним, открыли рублевые счета для того, чтобы иметь возможность покупать природный газ у России.

А это показывает, что Россия продолжит использовать энергетический козырь.