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Администрация Херсонской области, освобождённой от войск киевского режима, высказывается за создание на территории этого региона российской военной базы.

Такое заявление в интервью РИА Новости сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, соответствующий запрос будет направлен в Москву.

Причиной заинтересованности жителей Херсонской области в появлении российской военной базы на её территории Стремоусов назвал желание граждан жить в безопасности.

Уже сегодня, как отмечает замруководителя военно-гражданской администрации Херсонщины, именно российская армия каждодневно защищает регион от киевских посягательств на мир и безопасность проживающих в нём граждан.

Напомним, что украинские войска осуществляют обстрелы населённых пунктов региона. Большинство выпускаемых по Херсонской области украинской стороной ракет перехватываются российскими средствами противовоздушной-противоракетной обороны.

Напомним, что ранее власти Херсонской области сообщили о желании жителей региона войти в состав Российской Федерации. Этот вопрос на данный момент обсуждается. Как отмечают в Москве, всё зависит от воли жителей Херсонщины. Поэтому велика вероятность того, что Херсонская область может выйти из состава Украины и впоследствии воссоединиться с Россией.