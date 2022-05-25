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Стало известно об успехах российских вертолетов с «яйцами жизни» на Украине

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Витебск
Авиационный комплекс индивидуальной радиоэлектронной защиты "Витебск" на вертолете.
Источник изображения: http://army-news.ru/

Бортовой комплекс обороны (БКО) вертолетов «Витебск», который летчики называют «яйца жизни», отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Они рассказали, что БКО устанавливают на все российские ударные вертолеты, участвующие в специальной операции на Украине. Техника показывает высокую эффективность и успешно отражает нападения, уточнили источники. «В среднем за вылет БКО отводит в сторону от трех до пяти зенитных ракет, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают наши машины из переносных зенитных ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

Источник, близкий к армейской авиации, уточнил, что экипажи вертолетов требуют от техников проверять работоспособность «Витебска», так как он «реально спасает жизни». «За характерный, напоминающий птичьи яйца округлый вид станций оптико-электронного подавления комплекса, выступающие из корпуса воздушного судна, летчики прозвали "Витебск" "яйцами жизни"», — объяснил он.

Разработанный концерном «Радиоэлектронные технологии» комплекс в автоматическом режиме устанавливает факт пуска зенитной ракеты по вертолету и вычисляет ее координаты. Это удается за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков. БКО подавляет головку самонаведения (оптический или радиолокационный) атакующей ракеты, тем самым «ослепляя» ее.

Ранее стало известно, что российские военные во время спецоперации на Украине применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМПТ Рамка-99
Витебск РЭБ
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