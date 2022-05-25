Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Бортовой комплекс обороны (БКО) российских вертолетов "Витебск", называемый летчиками "яйца жизни", отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, сообщили РИА Новости два источника.
Другой источник, близкий к армейской авиации, сообщил, что вертолетчики требуют техников проверять работоспособность систем "Витебска" перед каждым вылетом, так как он "реально спасает жизни".
"За характерный, напоминающий птичьи яйца округлый вид станций оптико-электронного подавления комплекса, которые выступают из корпуса вертолета, летчики прозвали "Витебск" "яйцами жизни", - добавил собеседник агентства.
Комплекс продемонстрировал эффективность, превосходящую его заявленные характеристики, подчеркнул источник.
БКО "Витебск" разработан концерном "Радиоэлектронные технологии". Он в автоматическом режиме обнаруживает факт пуска зенитной ракеты по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет ее координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате этого она теряет цель. "Витебск" может подавлять как оптические головки самонаведения, так и радиолокационные.