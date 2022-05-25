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РИА Новости

Слова Байдена о Тайване доставят США много хлопот, заявили в Совфеде

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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала власти США быть более осторожными в высказываниях, в том числе касающихся ситуации вокруг Тайваня.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил о готовности США защищать Тайвань "в случае вторжения". Позднее в Белом доме уточнили, что Байден имел в виду только оружейные поставки.

"США следует быть более осторожными в своих высказываниях, это касается не только украинского военного кризиса, но и тайваньского вопроса. Заявление президента США Джо Байдена о военной готовности США "защищать Тайвань" может доставить много хлопот американцам. В Китае не прощают подобную несдержанность", – сказала Ковитиди РИА Новости.

Она отметила, что "пагубная привычка США лезть со своим уставом в чужой монастырь" может серьезно навредить Вашингтону.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США, по утверждению Госдепа, не поддерживают независимость Тайваня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
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