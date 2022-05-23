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Деловая газета "Взгляд"

Как Су-27 спас российскую авиацию

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

45 лет тому назад, 20 мая 1977 года, в СССР состоялся первый полет прототипа тяжелого истребителя 4-го поколения с шифром Т-10. Теперь мы знаем его как Су-27. Разработка этой машины стала началом целой эпохи в советской (российской) боевой авиации. Но этим значение этого поистине выдающегося самолета не ограничивается.

Опыт воздушной войны во Вьетнаме, где в воздухе столкнулись две лучших на тот момент школы военного авиастроения – советская и американская, показал ограниченность возможностей истребителей доминирующего на тот момент 3-го поколения.

В гонке за четвертым поколением

В начале 1970-х годов требования к истребителям обычно выстраивались без каких-либо определенных стандартов, но скорее – с учетом возможностей собственной техники и достижений конкурентов. Сверхзвуковая истребительная авиация еще переживала начальный этап бурного развития, на котором, казалось, были "открыты все пути".

К существовавшему на тот момент "третьему поколению" теперь задним числом отнесли первые серийные истребители, способные долгое время, на протяжении десятков минут, удерживать сверхзвуковую скорость, несущие на борту собственные полноценные радары и богатый набор датчиков, высокоманевренные и многоцелевые. Сам "зоопарк" машин 3-го поколения получился достаточно пестрым. Сюда вошли и первые платформы вертикального взлета и посадки, такие как британский "Харриер", равно как и первые истребители, способные применять вооружение, действующее за пределами поля видимости. Типичными представителями 3-го поколения стали американский McDonnell Douglas F-4 Phantom, советский МиГ-23 и французский Dassault Mirage III.

Четвертое поколение изначально мыслилось как эволюционное развитие предыдущего – третьего. Причем, понятное дело, тогда, в 1970-е годы, никто и не предполагал, что это поколение машин станет доминирующим в мире на добрых полвека – разрабатываемые машины считались лишь очередным и в общем-то небольшим "шагом вперед".

Самолеты 4-го поколения получили системы управления по проводам, исключив из конструкции самолета громоздкие механические и гидравлические приводы. Их главным качеством стала сверхманевренность, которая была "куплена" за счет аэродинамической нестабильности – в их конструкции стала преобладать неустойчивая аэродинамическая схема.

Эти машины получили индикаторы на лобовом стекле пилота, была проведена широкая компьютеризация всех узлов и агрегатов, а доплеровские радары и фазированные решетки стали обязательными агрегатами систем обнаружения. Кроме того, самолеты 4-го поколения могли достигать скоростей вдвое больших скорости звука.

Су-27 против F-15

Основным конкурентом Су-27 на тот момент был уже пошедший в серию американский McDonnell Douglas F-15 Eagle, ставший первым в мире истребителем 4-го поколения. Разработка этого самолета была завершена еще в 1972 году, а в эксплуатацию он был передан в 1976-м. В 1979 году "Орлы" получили первое боевое крещение, успешно сбив четыре старых сирийских истребителя МиГ-21 в небе над Ливаном.

В ответ в СССР было решено развернуть работы по своему перспективному истребителю для завоевания господства в воздухе. Для этого в Советском Союзе была принята в 1969 году программа разработки перспективного фронтового истребителя (ПФИ) на конкурсной основе, к которой были привлечены три конструкторских бюро – Сухого, Яковлева и Микояна. Техническое задание на вновь создаваемую машину было ориентировано на превосходство над F-15, а основным методом завоевания превосходства в воздухе предполагался ближний маневренный бой.

Скажем сразу – в дальнейшей истории реальных боев между F-15 и Су-27 так и не случилось, однако косвенно можно сказать, что "задание партии" было выполнено: в 1990-х годах, на фоне потепления в отношениях между Россией и США, эти две машины столкнулись в учебных боях.

В августе 1992 года летчики Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС посетили с дружеским визитом американскую авиабазу Лэнгли, а в сентябре того же года американские пилоты нанесли ответный визит в Липецк. Были организованы "совместные маневрирования" самолетов F-15D и Су-27УБ, по результатам которых Су-27 одержали победу с "сухим" счетом. Однако американская сторона никогда официально не признавала и не комментировала результаты этих учебных боев.

Впрочем, в 1972 году боевые возможности F-15 были еще до конца неизвестны, а проекты КБ Сухого, Микояна и Яковлева конкурировали между собой. В 1972 году прошли два научно-технических совета, по результатам которых проекты Як-45 и Як-47 выбыли из конкурса. Проект КБ Микояна, будущий МиГ-29, оказался совершенно другим истребителем, поэтому руководство "фирмы" Микояна вышло с предложением разделить программу ПФИ и создавать параллельно два истребителя – тяжелый и легкий, с максимальной унификацией оборудования.

Тяжелый, но сверхманевренный

Для прототипа Т-10, который впоследствии станет известен как Су-27, была выбрана схема с интегральной компоновкой, в которой крыло и фюзеляж самолета представляют собой единую аэродинамическую поверхность. Такая схема обеспечила максимальную подъемную силу и дала дополнительную устойчивость на нестабильных режимах полета. Кроме того, на Т-10 было применено крыло с криволинейной передней кромкой и развитым корневым наплывом, что давало самолету преимущество для полета на сверхзвуке. Сдвоенные кили вертикального оперения были размещены на верхних поверхностях мотогондол.

В качестве силовой установки был выбран турбореактивный двигатель с форсажной камерой АЛ-21Ф-3 конструкции ОКБ-165 А.М. Люльки. Два таких двигателя выдавали на форсаже больше 22 тонн тяги, что позволяло новому самолету КБ Сухого творить чудеса в воздухе, включая все существующие фигуры высшего пилотажа и даже создавая новые, такие как ставшая впоследствии знаменитой "Кобра".

При выполнении "Кобры" самолет, не изменяя направления движения, энергично задирает нос, увеличивая угол атаки до 120°, некоторое время летит хвостом вперед, а затем быстро возвращается в горизонтальное положение. В исполнении "Кобры" есть и прикладной смысл – многие радары "теряют" такие цели, практически неподвижные относительно радарного луча, что позволяет использовать "Кобру" для борьбы с системами ПВО. Также этот маневр применим для ухода от преследования: преследующий Су-27 противник проскакивает вперед и становится удобной мишенью для атаки.

Другим уникальным маневром Су-27 стала "Чакра Фролова", названная в честь летчика-испытателя Евгения Фролова. При выполнении этого маневра самолет с набором высоты одновременно уменьшает скорость и из этого положения делает "мертвую петлю" на очень малых скоростях полета, доводя угол атаки до 360°, то есть практически разворачиваясь вокруг своего хвоста! Такой маневр также имеет прикладное значение для воздушного боя.

Интересно, что учебные воздушные бои показали полное превосходство тяжелого Су-27 над своим изначальным конкурентом – МиГ-29. Дело в том, что за счет лучшей маневренности и тяговооруженности на виражах Су-27 заходит в хвост МиГу через полтора-два круга, что неожиданно для машины с гораздо большим весом, чем у легкого МиГ-29.

Где отличились Су-27?

Основной опыт равных боев в реальных условиях у Су-27 был как раз против МиГов. В 1999-2000 годах несколько Су-27 принимали участие в эфиопо-эритрейской войне в составе ВВС Эфиопии. В воздушных боях они сбили три эритрейских МиГ-29 и серьезно повредили еще одну машину, впоследствии списанную на земле, не понеся никаких потерь.

В новейшее время Су-27 тоже участвовали в боевых действиях. В частности, 7 мая 2022 года ВВС Украины совершили бомбардировку российских войск на острове Змеиный двумя Су-27, чья работа попала на камеры БПЛА Bayraktar TB2. Однако такое использование Су-27 в качестве фронтового бомбардировщика дорого стоило Украине: за время неудачного вторжения на остров Киев потерял не менее четырех единиц Су-27, сбитых, скорее всего, российской ПВО. Еще один украинский Су-27 был сбит российскими комплексами ПВО над Киевом 25 февраля, а еще два были потеряны украинскими ВВС на аэродромах под Житомиром и Кропивницким (Кировоградом) от ударов высокоточным оружием.

Самолеты Су-27 неоднократно использовались ВВС и ВКС России, причем весьма успешно. Так, 5 октября 1992 года четверка российских Су-27 пресекла высадку грузинского подкрепления из трех десантных вертолетов в Гантиади, принудив их к посадке. Кроме того, Су-27 широко используется Россией как истребитель-перехватчик – только за последнее десятилетие истребителями Су-27 и Су-30 было перехвачено более 500 самолетов-разведчиков.

В Сирии российские истребители Су-27СМ3 совершают боевые вылеты против объектов террористов на территории страны в ходе продолжающейся гражданской войны, показывая уместность их применения в качестве фронтового бомбардировщика. В настоящее время Су-27 состоят на вооружении у 13 стран, а в США несколько Су-27, приобретенных на Украине, находятся в частном пользовании. Впрочем, это чистая условность – эти машины входят в эскадрилью "Агрессоры", которая постоянно используется американскими летчиками для отработки действий против вероятного противника. Так что даже через полвека после своего первого полета Су-27 воспринимается странами НАТО как грозный противник.

Однако значение Су-27 гораздо больше, чем просто великолепная боевая машина. Су-27, прежде всего, стал базовой платформой для развития целого семейства тяжелых истребителей с собственными особенностями и специализациями: Су-30, Су-33, Су-34, Су-35. Популярность этой машины высоко оценили зарубежные заказчики, различные версии Су-27 и Су-30 активно экспортировались. По сути, именно Су-27 и его модификации (например, Су-30МКИ) позволили спасти отечественный военный авиапром в тяжелейшие 1990-е годы. Продажа сотен этих машин принесла российским заводам десятки миллиардов долларов и укрепила престиж русского оружия во всем мире. Первоначальный Су-27 постепенно уходит на пенсию, но гораздо более совершенные машины, созданные на его платформе, скорее всего, будут служить России еще долгие годы.


Михаил Большаков

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