Украина оттачивает военную мощь России

Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало?

Гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал" хорошо известна по своему названию, а вот ее боевое применение впервые произошло именно в ходе спецоперации на Украине. Ракета 9-С-7760 этого комплекса поразила крупный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области на западе Украины. Для понимания: объектом поражения был бетонированный подземный город, для уничтожения которого потребовались бы сотни снарядов и десятки бомб. "Кинжал" прошил заглубленную защиту одной ракетой и вызвал разрушительную детонацию. Ни носитель (истребитель МиГ-31), ни саму ракету никто не обнаружил – удар был подобен молнии. К слову, это не единичный случай использования "Кинжала" в ходе СВО.

Высокую оценку получила и сверхзвуковая тактическая управляемая ракета класса "воздух – поверхность" Х-31ПМ (по кодификации НАТО – AS-17 Krypton). Дальность ее поражения составляет 60 километров, и истребитель может не заходить в зону действия средств ПВО противника. Такими ракетами, к примеру, была полностью выведена из строя авиационная база в Винницкой области – все восемь ракет достигли цели, разрушив взлетно-посадочную полосу и уничтожив самолеты и вертолеты на земле. Не исключено, что их используют истребители Су-35С, которые успешно ведут воздушную и наземную охоту в ходе СВО.

Ряд информационных агентств сообщили и о применении на Украине истребителей пятого поколения Су-57. Отмечается, что эти самолеты также работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение, вероятно, что и высокоточную Х-31ПМ. Известно, что Су-57 прошел первые испытания в ходе боевых действий в Сирии в 2018 году.

"Боевые качества авиации и вооружений лучше всего проверяются именно в боевых условиях, особенно если это что-то новое, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. – В Афганистане прошел обкатку штурмовик Су-25, в результате его доработали, и этот самолет в усовершенствованном виде до сих пор стоит на вооружении.

То же самое происходит и сейчас – технику закаляют в небе, выявляют сильные и слабые стороны, совершенствуют воздушную тактику. Результат очевиден – полное господство в небе и точечное уничтожение военной инфраструктуры на земле".

Появился на Украине и "Гермес". Используется ли наземный высокоточный комплекс управляемого вооружения с загоризонтной дальностью стрельбы в 100 километров с таким названием, пока неизвестно, а вот авиационный вариант "Гермес-А" уже существует. Его сверхзвуковые ракеты с дальностью поражения целей в 20 километров, используемые ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор", позволяют винтокрылой машине не входить в зону действия ПЗРК и средств ПВО малой дальности. В качестве целей выбираются бронетехника и опорные пункты противника. Залповый пуск 16 ракет сразу по нескольким целям позволяет увеличить поражаемость из-за невозможности ответной реакции после первого попадания. "Гермес-А" заменил противотанковые ракеты "Вихрь" и "Атака".

На земле тоже появились обновления. Помимо танков Т-90М "Прорыв", новая партия которых недавно была передана Минобороны производителем "Уралвагонзаводом" и частично была направлена в зону СВО, на поле боя вышел сейчас и "Терминатор". Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), которую хотели назвать "Рамка-99", но с подачи УВЗ прижилось именно иностранное название.

Эту машину, разработки 2000-х годов, в армии долго не хотели принимать на вооружение, ее "бенефис" состоялся на учениях "Кавказ-2020". Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал прилетевшему на полигон Капустин Яр президенту Владимиру Путину об этой машине. "Терминатор" создавали лет десять назад, но она не использовалась. А потом мы с министром посмотрели ее и решили принять на вооружение. Там четыре ПТУР "Атака" до шести километров бьют, две пушки 30-миллиметровые. То, что надо", – доложил Герасимов.

Нынешняя БМПТ "Терминатор-2" имеет ходовую часть танка Т-90 – бронирование позволяет выдерживать удар противотанковых средств противника. Помимо упомянутых ПТУР (с лазерной системой наведения) и скорострельных пушек, добавлен 7,62-мм пулемет и два гранатомета АГС-17. Весь комплекс вооружения создает огонь высокой плотности и позволяет атаковать до четырех целей одновременно. Предполагается, что данная боевая машина будет особенно эффективна в городских боях, столь актуальных для текущей спецоперации.

Большой интерес вызвало недавнее упоминание вице-премьером Юрием Борисовым об использовании в ходе СВО лазерного комплекса "Задира". Каковым было его боевое применение, он раскрывать не стал, рассказал лишь, что система способна поражать беспилотники на дальности пять километров с помощью теплового излучения. О "Задире" впервые стало известно во время военно-технического форума "Армия-2017", тогда же Минобороны РФ и ФГУП "Российский федеральный ядерный центр" (г. Саров) подписали контракт на выполнение опытно-конструкторской работы под названием "Задира-16". Сейчас, как выяснилось, он уже используется в армии.

Принцип действия "Задиры", как и любого лазерного оружия, схож с действием школьной световой указки с узконаправленным лучом, с той лишь разницей, что его импульс многократно мощнее. И если известный комплекс "Пересвет", который уже стоит на боевом дежурстве, "ослепляет" воздушные и космические объекты, выводя из строя аппаратуру, то луч "Задиры" приводит к тепловому поражению, то есть сжигает цель. Речь, скорее всего, идет о борьбе с небольшими беспилотниками. Впрочем, по словам Борисова, "нынешняя дистанция поражения не является пределом и может быть увеличена при наращивании удельной мощности комплекса". В любом случае такое оружие дешевле ракет ПЗРК, которыми приходится сбивать дроны.

Еще одна новинка в этой области – многофункциональный комплекс "Рать". Это первый отечественный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками с системой направленного лазерного уничтожения. Комплекс способен обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5 км и осуществлять направленное подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 км. При вторжении на территорию защищаемого объекта одного или нескольких дронов, "Рать" блокирует их каналы связи и спутниковой навигации, а при необходимости оператор может их уничтожить с помощью лазера.

Наверняка в ходе СВО российская армия задействует и мобильные системы РЭБ "Красуха-4" и "Москва-1", способные парализовать наступательное и оборонительное оружие любых типов, в том числе и беспилотников. Они могут находиться за сотни километров от поражаемых объектов ("Москва-1" контролирует пространство в радиусе 400 км) и находиться на территории России. Пленные украинские офицеры говорят о том, что теряют управление подчиненными из-за выхода из строя всех видов связи: "Русские глушат нас полностью".

Ближе к передовой на Украине используются портативные и малогабаритные комплексы, среди которых можно назвать "Пищаль", "Сапсан-Бекас", "Солярис-Н", которые также удобны и эффективны в использовании против беспилотников.

"Пищаль", к примеру, весит всего 3,5 кг, внешне чем-то напоминает автомат с объемным кожухом вместо ствола, действует на два километра в условиях прямой видимости цели. Принцип действия основан на дистанционной постановке помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления. "Сапсан-Бекас" способен обнаруживать беспилотник на расстоянии до 10 километров (он и тяжелее, устанавливается на автомобиль), отслеживает его передвижение и выводит из строя при приближении на шесть километров. Система оборудована по принципу "свой-чужой" и не оказывает воздействия на БПЛА, которые внесены в базу данных комплекса.

Хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО и системы сбора информации и наблюдения, которые используют подразделения спецназа. Среди них особенно отмечают многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония". Это не "бинокль" (схожесть разве что в размерах), а мощная система обнаружения противника. При малых габаритах "Ирония" способна рассмотреть при помощи видеокамеры и тепловизора боевую технику на расстоянии до семи километров, а человека – за 2,5 км. Датчики движения, установленные в этом мини-компьютере, засекают любые перемещения за три километра, опознают цель и предупреждают об опасности.

Прибор также способен в режиме реального времени вести фото- и видеосъемку и передавать эти данные по закрытым каналам радиосвязи на расстояние до 10 километров. Командир в штабе видит "картинку", оценивает обстановку и принимает соответствующее решение. Российские военные по достоинству оценили "Иронию", в первую очередь комплексом оснастили подразделения спецназа, и сейчас с его помощью отслеживают перемещения ВСУ и нацбатов.

Виктор Сокирко