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Ростех

«Вертолеты России» проведут испытания Ми-171А3

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Ми-171
Ми-171.
Источник изображения: Ростех

Планер офшорного вертолета Ми-171А3 пройдет проверку на статическую прочность в Национальном центре вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России». Работы продлятся до середины 2023 года. В ходе испытаний конструкторы оценят прочность планера и отдельных элементов фюзеляжа.

Ми-171А3 полностью спроектирован «в цифре», создан «цифровой двойник» конструкции планера. Специалисты НЦВ проведут не только натурные, но и виртуальные испытания нового фюзеляжа. После завершения испытаний их результаты сравнят. Если будет выявлено расхождение расчета и эксперимента, расчетные математические модели будут скорректированы. Таким образом, произойдет валидация цифрового двойника.

В будущем такой подход позволит предприятию отказаться от существенного объема дорогостоящих экспериментов по подтверждению статической прочности конструкции при дальнейших доработках и модификациях вертолета.

В настоящее время на фюзеляж устанавливают весогабаритные макеты основных агрегатов. Через них с помощью системы специализированных приводов планер получит расчетные нагрузки в соответствии с программой испытаний.

На финальных этапах испытаний отдельные части фюзеляжа будут нагружаться вплоть до их разрушения. Это позволит оценить правильность выбора конструкторских решений при проектировании и определить возможность снижения массы и повышения весовой отдачи конструкции.

По итогам испытаний будет установлено соответствие конструкции фюзеляжа Ми-171А3 требованиям сертификационного базиса и авиационных правил АП-29.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
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