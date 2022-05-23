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Ростех соберет демонстратор гибридной силовой установки до конца 2022 года

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Гибридная силовая установка (ГСУ)
Гибридная силовая установка (ГСУ).
Источник изображения: Виктор Молодцов

Гибридная силовая установка (ГСУ), сочетающая возможности газотурбинного двигателя и электродвигателя, потенциально сможет применяться в легких летательных аппаратах, в том числе беспилотных. Головным разработчиком является входящая в Ростех компания «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации. Макет ГСУ представлен на выставке HeliRussia-2022 впервые.

АО «ОДК-Климов» с привлечением организаций-партнеров начало изготовление аккумуляторной батареи, электрических машин, газотурбинного привода, блоков силовой электроники и управления ГСУ.

«Полностью завершен этап разработки конструкторской документации демонстратора ГСУ мощностью 150 кВт, сформирован состав кооперации, предприятия приступили к изготовлению элементов и составных частей. До конца этого года демонстратор должен быть собран и испытан», – рассказал генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев.

После проведения автономных испытаний изготовленных элементов ГСУ во второй половине 2022 года планируется сборка, отработка взаимодействия систем и испытания демонстратора с целью подтверждения характеристик и принятых технических решений. С учетом полученных результатов испытаний в 2023 году на базе двигателя ВК-650В будет создан демонстратор ГСУ мощностью 500 кВт.

Потенциальными объектами применения ГСУ станут легкие многоцелевые вертолеты, БПЛА взлетной массой 2-8 т, самолеты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки.

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