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ТАСС

В России представили на выставке HeliRussiа пульт управления для перспективных вертолетов

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Пульт управления для перспективных вертолетов
Пульт управления для перспективных вертолетов.
Источник изображения: © Георгий Султанов/ТАСС

Управление пультом осуществляется с помощью манипуляторов - трекбола или многопозиционной "шайбы"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" представил на выставке HeliRussiа 2022 опытный образец комплекта навигационного оборудования нового поколения для вертолетов.

"Впервые для вертолета разработан центральный многофункциональный пульт управления, аналогичный устройствам, установленным на самолетах нового поколения МС-21 и SSJ-New. Новинка позволит существенно сократить число пультов управления в кабине вертолета и облегчит работу экипажа", - сказали в пятницу журналистам в пресс-службе КРЭТ.

Там отметили, что многофункциональный пульт управления обеспечивает экипаж всей необходимой пилотажно-навигационной информацией, обеспечивает загрузку, хранение и обновление баз данных, содержащих всю информацию о полете - аэронавигационную, топографическую и пользовательскую. Также система обеспечивает хранение электронной и технической документации.

Управление пультом осуществляется с помощью манипуляторов - трекбола или многопозиционной "шайбы".

Новый комплект навигационного оборудования разработан Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (входит в АО "КРЭТ").

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Проекты
МС-21
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