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ТАСС

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на вертолеты составляет $3 млрд

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Глава компании-спецэкспортера Александр Михеев сообщил, что ведутся переговоры на поставку еще 120 машин

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 200 вертолетов на сумму свыше $3 млрд находятся в портфеле заказов "Рособоронэкспорта", ведутся переговоры на поставку еще 120 машин. Об этом заявил журналистам на выставке "Хелираша-2022" глава компании-спецэкспортера Александр Михеев.

"В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" свыше 200 вертолетов различных модификаций на сумму более $3 млрд", - отметил Михеев.

По словам главы "Рособоронэкспорта", подразумеваются поставки вертолетов до 2025 года в 24 страны по "твердым" контрактам. "В настоящее время ведутся переговоры на поставку еще более 120 вертолетов на общую сумму более $4 млрд", - добавил он.

Как отметил Михеев, в этом году планируется поставка иностранным заказчикам вертолетной техники на сумму свыше $1 млрд.

Глава компании также добавил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнила план поставок военной продукции на 2021 год, в том числе были поставлены более 50 вертолетов на сумму свыше $1,2 млрд. "По итогам 2021 года "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план по поставкам продукции военного назначения (ПВН). В числе прочей ПВН на экспорт были поставлены более 50 вертолетов различного назначения на общую сумму свыше $1,2 млрд", - сказал он.

В 2022 году поставки также идут без сбоев, отметил Михеев. "В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, мы идем с небольшим опережением по объемам поставляемой на экспорт ПВН", - сказал Михеев.

Михеев заявил, что портфель заказов компании оценивается в сумму более $50 млрд. По его словам, боевые и транспортные самолеты, вертолеты и авиадвигатели составляют более 50% в портфеле заказов "Рособоронэкспорта".

"Авиация всегда является значительным сегментом в экспортных поставках по линии военно-технического сотрудничества и составляет более 50% в портфеле заказов "Рособоронэкспорта". Это боевые и транспортные самолеты, вертолетная техника и авиационные двигатели", - сказал он.


Расчеты в нацвалютах

Михеев уверен, что расчеты в сфере ВТС России и стран-партнеров будут переведены в национальные валюты в ближайшее время.

"У меня нет сомнений, что в ближайшей перспективе мы сможем решить все вопросы с маршрутизацией платежей, транспортировкой, переведем расчеты в национальные валюты, не допустим разбалансировки системы ВТС", - сказал он.

Михеев отметил, что по итогу этой работы военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами перейдет на качественно новый уровень, что обеспечит загрузку предприятий отечественного ОПК и кооперацию оборонных отраслей промышленности со странами-партнерами.


Давление Запада

Михеев заявил, что российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству продолжают работать с РФ, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на них коллективный Запад.

"Несмотря на беспрецедентное давление на них со стороны коллективного Запада, они видят в России надежного партнера в области обеспечения собственной безопасности и продолжают с нами работать", - сказал Михеев.

Россия, по его словам, несмотря на все трудности с осуществлением взаиморасчетов и нарушение логистических цепочек, продолжает выполнять контрактные обязательства, параллельно решая возникшие проблемы.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
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