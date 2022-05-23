Северный флот провёл учения в Баренцевом море

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Северный флот РФ провёл в Баренцевом море плановые учения по выходу из пунктов базирования и развёртыванию сил флота в ближней морской зоне.

"Приняли участие более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе одна атомная подводная лодка, а также самолёты и вертолёты морской авиации", - сообщил флот в воскресенье.

Во время прохода по Кольском заливу корабли отработали отражение атаки маломерных быстроходных плавсредств, начинённых взрывчаткой.

"Перехват противника осуществили военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии. На кораблях силами дежурных подразделений была отработана круговая оборона от нападения диверсионных сил", - отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в море противолодочные силы отряда, усиленного малым противолодочным кораблём "Юнга" отработали поиск подводной лодки во взаимодействии с противолодочной авиацией: самолётом Ил-38 и вертолётом Ка-27.

Учения были однодневными. По их окончании все корабли и суда вернулись в пункты базирования.

В составе отряда боевых кораблей в Баренцево море выходили фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", в Кольском заливе к ним присоединился малый ракетный корабль "Рассвет". Проход по "освобождённому" от мин фарватеру обеспечили тральщики соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил "Соловецкий юнга", "Ядрин" и "Владимир Гуманенко". С воздуха корабли прикрывал палубный истребитель МиГ-29К, сообщил Северный флот.