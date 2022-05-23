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Беспилотные летательные аппараты на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022

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XV Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2022 проходила с 19 по 21 мая 2022 года в Москве в выставочном центре "Крокус Экспо". За годы своего существования выставка выросла до статуса крупнейшего отраслевого мероприятия в Европе и Центральной Азии, демонстрирующего весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии. Часть экспозиции занимают системы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного или вертикально взлетающего типа. Обзор данных беспилотных систем с выставки HeliRussia 2022 нам любезно предоставил Денис Федутинов.

Представленный на стенде московской компании Aeromax беспилотный вертолет SH-750 - дебютант выставки HeliRussia 2022. Новая модель рассчитана на реализацию проектов по грузовой доставке, но возможность установки на борт различного оборудования делает ее многофункциональной. БЛА, как и другие беспилотники компании, выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса составляет 700 кг, включая до 300 кг полезной нагрузки. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 5 ч. Аппарат оснащен противообледенительной системой, что позволяет его использовать в районах со сложными климатическими условиями. По словам генерального директора компании Aeromax Сергея Ахметшина, которого цитирует ТАСС, комплекс уже готов к работе (С) Денис Федутинов

Еще одна новинка от Aeromax - модель перспективного 3-тонного БЛА SH-3000. Предвосхищая спрос рынка, компания начала разработку этого аппарата с повышенной грузоподъемностью, достигающей 1000 кг, в инициативном порядке. Беспилотник может находиться в воздухе до 6 ч. По информации компании-разработчика, улучшенные взлетно-посадочные характеристики позволят использовать его как в условиях существующей инфраструктуры пилотируемой авиации, так и на сложных и неподготовленных площадках. Конструкция БЛА допускает размещение на борту не только транспортного модуля, но также различной аппаратуры наблюдения. (С) Денис Федутинов

Уже достаточно хорошо известная модель SH-450 той же компании Aeromax. Беспилотный вертолет максимальной взлётной массой 450 кг может использоваться для доставки грузов, инспекций инфраструктурных (в том числе энерготранспортных) объектов, экологического мониторинга и т.п. На борту может быть установлено различное оборудование, включая оптикоэлектронную систему наблюдения, РЛС, транспортный модуль, противопожарный модуль и т.п. Максимальная продолжительность полета достигает 6 ч. Сообщалось, что SH-450 может использоваться, в том числе в рамках экспериментального правового режима по эксплуатации БАС. Компания официально вошла в список предприятий-разработчиков и эксплуатантов беспилотных систем, допущенных к реализации данной программы в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-мансийском и Ямало-ненецком автономных округах. (С) Денис Федутинов

БЛА вертолетного типа БАС-200, впервые показанного на МАКС-2021, была продемонстрирована компанией "Вертолеты России" и на HeliRussia 2022. Аппарат построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 200 кг. Согласно данным холдинга, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 4 ч, неся при этом полезную нагрузку массой до 50 кг. Радиус действия беспилотника может достигать 100 км. В феврале текущего года завершилось изготовление трех опытных образцов БАС-200. 19 мая "Вертолеты России" сообщили, приступили на базе НЦВ Миль и Камов к сертификационным летным испытаниям комплекса, которые подразумевают проведение порядка 90 полетов. Сертификат типа предполагается получить уже в 2022 году. Дальнейшее развитие системы планируется на базе авиационного кластера в г. Кумертау с созданием полной технологической цепочки по производству БАС. (С) Денис Федутинов

Модель-демонстратор технологии БЛА "Аэромедик" самолетного типа вертикального взлета-посадки от резидента "Сколково", нижегородской компании Clevercopter. В перспективе речь идет о создании грузовой беспилотной авиационной платформы, способной перевозить грузы массой до 130 кг (до 250 кг в варианте без вертикального взлета-посадки) на дальность до 650 км. Силовая установка - ДВС и 8 спаренных электродвигателей. Достижение уровня готовности изделия к поставкам разработчики ожидают в 2025 году (С) Денис Федутинов

Гибридный мобильный беспилотный комплекс Sea Drone MG компании "Съемка с воздуха" (ССВ) предназначен для ведения воздушного наблюдения во всех климатических зонах, решения геодезических и картографических задач в открытом море и прибрежных районах, научных исследований, геологической разведки, наблюдения при чрезвычайных ситуациях, экологического мониторинга и т.д. Беспилотный аппарат-квадрокоптер максимальной взлетной массой 23 кг несет до 5 кг полезной нагрузки. Аппарат работает как от аккумуляторной батареи, так и на бензиновом (АИ-92/95) четырехтактном двигателе, что обеспечивает до 4 ч полета на дальность до 250 км. Бортовая полезная нагрузка находится в герметичном корпусе, выполненном по стандарту IP-67, что допускает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м, а также эксплуатацию в сложных условиях, в том числе в открытом море. Энерговооруженность БЛА достаточна для борьбы с порывами ветра до 15 м/с. (С) Денис Федутинов

БЛА "Прометей" был представлен на стенде петербургской компании Aerodyne Tech. Компания описывает изделие, как "дрон высокой грузоподъемности и дальности с гибридной силовой установкой". БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 3 часов с нагрузкой до 15-20 кг. (С) Денис Федутинов

Еще один беспилотник uDrone "Пегас" от компании Aerodyne Tech. Беспилотный аппарат-гексакоптер максимальной взлетной массой 23 кг, именуется разработчиками "универсальная промышленная платформа" и характеризуется модульной конфигурацией, что означает возможность варьировать под необходимые эксплуатанту задачи значения массы полезной нагрузки и продолжительности полета. В целом, аппарат способен нести от 1 до 7 кг полезной нагрузки, а длительность нахождения беспилотника в воздухе может достигать 1 ч. Требуемые характеристики обеспечиваются в том числе за навешивания дополнительных аккумуляторных батарей. (С) Денис Федутинов

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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