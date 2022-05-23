«Блок НАТО недееспособен. США там может заблокировать обладатель кукурузника»

Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, в каких реформах нуждается НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Против выступили в Турции и Хорватии. «Газета.Ru» разбиралась, насколько эффективна сегодня управленческая структура НАТО.

Далеко не все государства - участники Североатлантического альянса рады потенциальным новым членам военного блока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не поддержит идею принять в НАТО Финляндию и Швецию. Турция заблокировала процесс рассмотрения их заявок.

Эрдоган обосновывает такую позицию Анкары тем, что представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах». В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и также вводили санкции против Турции.

Помимо требований, связанных с РПК, Анкара требует снять с нее ограничения по экспорту оружия, снять санкции за покупку российских систем С-400 и вернуть ее в программу по производству американских истребителей F-35.

Турция не одинока. Президент Хорватии также выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Президент республики Зоран Миланович решил заблокировать вступление Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство. По мнению Милановича, сейчас боснийские законы ущемляют права этнических хорватов.

Кроме того, как считает хорватский лидер, «интересы Финляндии и Швеции, а также Украины не являются самой острой проблемой для Загреба».

Тем не менее, как считают в администрации президента США Джо Байдена, сомнения Анкары и Загреба будут сняты и страны НАТО единогласно примут решение о предоставлении членства Швеции и Финляндии. Байден неоднократно заявлял, что Финляндия и Швеция «отвечают всем критериям членства в НАТО».

В этой связи следует отметить, что пока все решения в Североатлантическом совете принимаются исключительно единогласным консенсусом. Таким образом, принятие решений о вступлении в ряды альянса каждого нового члена усложняется, а это делает НАТО откровенно неэффективной организацией.

Провести какое либо оперативное решение консенсусным способом в организации из тридцати участников трудно, а порой невозможно.

Блок НАТО сегодня недееспособен. Любое предложение США, а это первая армия мира, там может заблокировать даже не Турция или Хорватия, а государство-обладатель самолета-кукурузника или двух мотопехотных батальонов, если оно состоит в блоке.

Нормальной эту ситуацию считать с точки зрения американских военных и политиков никак нельзя. Поэтому модернизация управленческих структур Североатлантического альянса в ближайшее время выглядит для Пентагона абсолютно необходимой.

Вариантов «апгрейда» НАТО в настоящее время просматривается несколько, но основных среди них два. Первый - принимать решения в Североатлантическом альянсе простым голосованием. В этом случае провести через НАТО проект, отвечающий, скажем, соображениям Белого дома, будет сравнительно легко.

Второй вариант - создать в рамках военного блока некий "совет директоров", в который входили бы несколько ведущих государств альянса. К примеру, в их число могли бы входить Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Германия. Францию, с ее особым мнением по любому военно-политическому вопросу, считают многие аналитики на Западе, включать в подобный совет директоров было бы нецелесообразно. Париж может пустить «под откос» любое решение, которое самым тщательным образом разрабатывали в Пентагоне.

В случае отсутствия системных реформ НАТО рискует превратиться в дискуссионный клуб, где процедура принятия даже элементарных решений может растянуться на долгие месяцы, что в условиях современной военно-политической обстановки может выглядеть для блока явлением просто смертельным.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок