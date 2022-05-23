НАСА в замешательстве: телескоп "Хаббл" показывает, что с Вселенной происходит "нечто странное"

Ученые агентства НАСА сбиты с толку теми данными, которые им отправил телескоп "Хаббл". Если верить этим данным, с нашей Вселенной происходит "нечто странное", пишет Daily Express.

Энтони Ашкеназ (Antony Ashkenaz)

Последние 30 лет астрономы использовали космический телескоп "Хаббл", чтобы изучать самые далекие уголки нашей Вселенной. Теперь же, проанализировав данные, полученные с телескопа, ученые пришли к ошеломляющему выводу, что с нашей Вселенной происходит "нечто странное". Телескоп, запущенный в 1990 году, помог астрономам выявить 40 "путевых столбов" пространства и времени, позволяющих измерять скорость расширения Вселенной.

Однако теперь ученые НАСА обнаружили несоответствие между нынешней скоростью расширения и скоростью, которая была сразу после Большого взрыва, случившегося примерно 14 миллиардов лет назад.

В своем заявлении агентство сообщило следующее: "Попытки оценить скорость расширения Вселенной начались еще в 1920-х годах с измерений астрономов Эдвина Хаббла и Жоржа Леметра".

"Это позволило в 1998 году открыть темную энергию – загадочную отталкивающую силу, которая ускоряет расширение Вселенной".

"За последние несколько лет благодаря данным, полученным с “Хаббла” и других телескопов, астрономы обнаружили еще один интересный момент, а именно несоответствие между скоростью расширения, наблюдаемой в ближней Вселенной, и данными независимых наблюдений, касающихся периода сразу после Большого взрыва, которые предсказывают иную скорость расширения".

"Причина этого расхождения остается загадкой".

"Однако данные, полученные с “Хаббла” и охватывающие самые разные космические объекты, которые служат маркерами расстояния, подтверждают гипотезу о том, что происходит нечто странное".

С помощью более точных данных, полученных с телескопа "Хаббл", астрономы сумели определить, что Вселенная расширяется гораздо быстрее, чем изначально считалось.

Ученые НАСА ранее предсказывали, что Вселенная должна расширяться со скоростью примерно 67,5 километра в секунду на мегапарсек с минимальной погрешностью всего 1,3%. Но новые наблюдения указывают на то, что скорость расширения составляет 73 километра в секунду на мегапарсек.

Основываясь на этих вычислениях, ученые прогнозируют, что размеры Вселенной увеличатся вдвое в течение следующих 10 миллиардов лет.

Команды экспертов продолжают расшифровывать данные с телескопа "Хаббл", чтобы разгадать секреты Вселенной.

Адам Рисс (Adam Riess), сотрудник Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Space Telescope Science Institute) и Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, сказал следующее: "Вы получаете самые точные измерения скорости расширения Вселенной от золотого стандарта всех телескопов и благодаря космическим маркерам расстояния".

Теперь ученым необходимо разобраться в этой загадке, и в этом им поможет космический телескоп "Джеймс Уэбб", который недавно был запущен в космос и уже готов отправлять на Землю первые партии данных наблюдений.

Этот новый телескоп позволит ученым найти новые маркеры расстояния, которые находятся еще дальше от Земли, и разглядеть их в лучшем разрешении.

Хайди Хаммель (Heidi Hammel), специалист по междисциплинарным исследованиям и наблюдению процессов в Солнечной системе, объяснила: "Я с нетерпением жду тех данных, которые мы получим за первый год работы телескопа “Уэбб”".

"Я возглавляют команду не менее увлеченных специалистов, которые с нетерпением ждут момента получения первой партии данных".

"Телескоп “Уэбб” способен улавливать очень слабые отсветы в далеких галактиках, но моя команда будет наблюдать за процессами, которые происходят гораздо ближе к Земле".

"Они будут использовать телескоп “Уэбб”, чтобы разгадывать тайны, которых очень много в нашей Солнечной системе".